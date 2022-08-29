Hayat Takviye vitaminler masum değil Eksikliği telafi etmez
GENEL SAĞLIK

Takviye vitaminler masum değil: Eksikliği telafi etmez

Pandemi sonrası tüm dünyada takviye ilaçlar popüler hale geldi. Vatandaşlar basit bir sebzeden alınabilecek vitamini, kimyasal haplardan rastgele almayı tercih etmeye başladı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Takviye vitaminler masum değil: Eksikliği telafi etmez
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The New England Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, A ve E vitamini kullanan sigara içen erkeklerde, akciğer kanserinin görülme sıklığının fazla olduğu belirtildi.

YAN ETKİLERİ VAR

  • Son dönemde vitamin hapı çılgınlığı yaşandığına dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İlknur Can, “Özellikle pandemi ile birlikte takviye edici gıdalar hayatımıza daha çok yer almaya başladı. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanımı yaygınlaştı. A, D, E, K grubu vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir ve vücutta depolanır. Kontrolsüzce alınması durumunda vücuda yan etkileri neden olabilir. Bu nedenle, gıda takviyelerinin doktor kontrolünde alınması son derece önemlidir” dedi.

EKSİKLİĞİ TELAFİ ETMEZ

Doğal yollarla alınmayan vitaminin kimyasal haplarla bir etkisinin olmadığının altını çizen Can şunları söyledi: “Başka bir deyişle takviyeler, uyumadığımız uykunun, yapmadığımız sporun, yanlış beslenmenin yerine geçmiyor ya da içtiğimiz sigara veya alkolün zararlarını telafi etmiyor, aksine zararı artırabiliyor.”

En ölümcül hastalıkların asıl sebebi ortaya çıktı: Yokluğu yaşam kalitesini düşürüyor
FOTOĞRAF 18
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D vitamini eksikliği riski, en fazla beş yaşından küçük bebekler ve çocuklar, hamile ve emziren kadınlar, 65 yaş üstü kişiler, güneş ışığına sınırla maruz kalan kişiler ve daha koyu ten rengine sahip kişilerde daha yüksektir.
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İyi bilinen D vitamini eksikliği semptomlarının yanı sıra, yeni bir çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin kanser, felç ve romatoid artrit gibi bir dizi ciddi durumla bağlantılı olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
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Vücudun iyileşme sürecine yardımcı olması için iltihaplanmaya ihtiyacı bulunur. Ancak yüksek düzeyde iltihaplanma oluşması, diyabet, kalp hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kronik rahatsızlığa neden olabilir.
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Bilim insanları, dünyada bir ilk olan genetik araştırmalar sonucunda, düşük D vitamini seviyeleri ile yüksek düzeyde iltihaplanma arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu keşfettiler.
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İngiltere Biobank'tan 294.970 katılımcının genetik verilerini kullanan Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, vitamin eksikliği söz konusunda olduğunda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olunduğu konusunda uyarıda bulundu.
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İltihaplanma, vücuttaki hücrelere zarar veren bir durum sonucunda ortaya çıkar. Vücudun bağışıklık sisteminden bir yanıtı tetikleyen kimyasalları salmasına neden olur.
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Bu yanıt, antikorların, proteinlerin ve hasarlı bölgeye kan akışının salınmasını sağlar.
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Kronik iltihaplanma, bu yanıt sürekli devam ettiğinde, vücudu sürekli uyarı durumunda bıraktığında meydana gelir.
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Zamanla, kronik iltihaplanma, dokular ve organlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip hale gelir. Kanserden felce kadar birçok hastalığın riskini büyük oranda artırır.
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Akut inflamasyona, yani aniden oluşan iltihaplanma, ağrı, kızarıklık veya şişlik gibi belirgin semptomlara neden olur. Fakat kronik iltihaplanmanın semptomları, çok daha belirsizdir.<br><br>Olası belirtiler;
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-Tükenmişlik
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-Vücut ağrısı
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-Depresyon
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-İshal ve kabızlık
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Araştırmanın yazarı Dr. Ang Zhou, elde edilen bulguların D vitamini alımını artırarak vücuttaki kronik inflamasyonun (iltihaplanmanın) azaltılabileceğini söylüyor.
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Dr. Zhoru, iltihabın yaralandıysanız veya enfeksiyon kaptıysanız vücudun dokuları bir koruma yöntemi olduğunu dile getiriyor.
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Yapılan bu çalışma, ayrıca yeterli D vitaminine sahip olmanın obeziteden kaynaklanan sorunları azaltmaya yardımcı olabileceği ve kalp-damar hastalıkları, diyabet ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların riskini ve şiddetini azaltabileceğini de gösteriyor.
Title
Yapılan bu çalışma, ayrıca yeterli D vitaminine sahip olmanın obeziteden kaynaklanan sorunları azaltmaya yardımcı olabileceği ve kalp-damar hastalıkları, diyabet ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların riskini ve şiddetini azaltabileceğini de gösteriyor.
En ölümcül hastalıkların asıl sebebi ortaya çıktı: Yokluğu yaşam kalitesini düşürüyor
D vitamini eksikliği, tüm dünyada önemli vitamin eksikliklerinin başında geliyor. Belirtileri arasında bulunan yorgunluk, kemik ağrısı, genel ağrı ve kramp gibi kas güçsüzlüğü, depresyon gibi ruh hali değişiklikleri, kişinin yaşam kalitesini büyük oranda düşürürken aynı zamanda kronik hastalıklara da zemin hazırlıyor.
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