Talas bilboardlarında 6 Şubat vefası: 'Hüzün ve rahmetle...'

Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen bilboardlarda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar “Hüzünle… Rahmetle…” mesajıyla anıldı.

”Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. İlçenin farklı noktalarına asılan bilboardlarda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız “Hüzünle… Rahmetle…” mesajıyla anılıyor.

Siyah zemin üzerine yerleştirilen çocuk ve yetişkin ayakkabıları, yarım kalan hayatların sessiz sembolü olarak tasarımın merkezinde yer alıyor. Üst bölümde “6 Şubat” ifadesi, alt bölümde ise “Hüzünle… Rahmetle…” sözleriyle sade ama derin anlam taşıyan bir görsel bütünlük oluşturuluyor. Siyah kurdele detayı ise ortak yasın ve milletçe paylaşılan acının evrensel simgesi olarak dikkat çekiyor.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat’ın milletimizin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktığını belirterek, “Kaybettiğimiz her bir canı rahmetle anıyoruz. Bu acıyı unutmadan, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesinin bu anlamlı çalışması, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutan güçlü bir vefa örneği olarak dikkat çekiyor.

