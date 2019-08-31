Tarihçi Profesör Kafalı’ya veda

Ankara’da çarşamba günü hayatını kaybeden Kafalı için cuma namazının ardından düzenlenen törene, aile yakınları ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve vatandaşlar katıldı. Kafalı’nın naaşı Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
- Konya’da 1934’te dünyaya gelen Kafalı, Ankara Üniversitesi Tarih Bölümündeki yüksek lisansının ardından 1960’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1965’te doktor ünvanını 1973’te doçentlik unvanını alan Kafalı, dersler verdi, Osmanlı Türkçesi metinleri üzerine seminer çalışmaları yaptı. Bağdat Üniversitesi’nde ders veren Kafalı, profesörlük takdim tezi olarak sunduğu “Çağatay Hanlığı” adlı eseriyle 1982’de bu unvanı aldı.