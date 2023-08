Tarihe günübirlik yolculuk: Beypazarı

Ankara’nın bazen insanı yoran tekdüzeliğinden sıkıldığınızda, artık turistik bir yer olmasına rağmen hala sıcak, hâlâ samimi insanları ve dokusu bozulmamış sokaklarıyla Beypazarı’nı ziyaret etmek ve günün sonunda yenilenmiş hissederek ayrılmak ya da kalıp bir gece tarihi konaklarda uyumak, sabah hava durumuna bağlı olarak sedirli odalarda veya konağın avlusunda, odun ateşinde pişirilen gözlemeler eşliğinde yöresel bir kahvaltıyla güne başlamak her zaman iyi fikir.

Yaşayan Müze, ismiyle müsemma, bir rehberin sizi karşılayıp, masal anlatır gibi gezdirdiği ve kendinizi bir mizede değil bir tiyatro oyununda, yüzyıllar öncesinde gibi hissettiğiniz bir yer. 1900’lerin başında Abbaslar ailesi tarafından yaptırılmış konağın içindeki müze, 2007 yılında Dr. Sema Demir tarafından uygulamalı bir açık hava mizesi haline getirilmiş. Burada her bir odada Türk kültürüne ait farklı bir deneyimi yaşarsınız. Ebru yapabilir, kurşun döktürebilir, masal dinleyebilir, halı dokuyabilir, yöresel kıyafetler içinde fotoğraf çektirebilirsiniz Benim önerim Yaşayan Müzeyi de gezdikten sonra Beypazarı sokaklarından aşağı doğru inerken yemek molası vermeniz ve yöresel tarhana çorbası, sarma ve güveçten oluşan menüyü mutlaka tatmanız olur.

1613 yılında Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış Hanın dört tarafı çevrili avlusunda, belki hediyelik eşya dükkanlarını gezer belki sadece bir çay molası verirsiniz. Her halukarda burayı görmeden, avlunun havasını solumadan geçmezsiniz.

Beypazarı kış mevsimi dahil her mevsim ziyaret için uygun ancak benim önerim ilçede her yıl Haziran ayında yapılan Uluslararası Beypazarı festivali tarihlerinde ziyaret etmeniz. Yine de özellikle mayıs, haziran ve eylül ayları olmak üzere Beypazarı her zaman ziyaret edilebilir.