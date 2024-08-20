Tarihi eserlere yapay zekâlı kimlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, müzelerin teşhirde ve deposunda bulunan yaklaşık 255 bin eseri yapay zekâ destekli “DNA uygulaması”yla kimliklendirdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz kimliklendirme çalışmasının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla kültür varlıklarının kaçırılmasıyla mücadelesi ve envanterinin çıkarılması için başlattıklarını söyledi. İnceciköz, “Müzelerimizin depolarındaki 150 bin 882 eseri tamamlamış durumdayız. 2028’e kadar depolarımızda bulunan tüm eserlerimizi hem kayıt altına alacağız hem de dijital kimliklendirmeyle bu eserlerin bize ait olduğunu belli etmiş olacağız” dedi.