Tatil sevincini acile taşımayın

Okullar kapanıyor, yaz tatili kapıda… Çocukları ve aileleri yaz tatili heyecanı sardı. Bazı aileler kum ve güneşe hazırlık yaparken, bazıları ise doğayla başbaşa kalmayı tercih edecek. Uzmanlara göre, alınacak basit önlemlerle yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı geçirmek mümkün.

GIDA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT

Yaz tatilinin olmazsa olmazı, sıcak havalarda yenen yemeklere dikkat etmekten geçiyor. Gıda zehirlenmelerine karşı tedbirli olmak gerektiğini belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Sıcak havalarda yiyeceklerin hızla bozuluyor. Tatil sırasında açıkta satılan gıdalardan uzak durmak ve paketli ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek çok önemli. Yolculuk sırasında el hijyenine de özen gösterilmeli. Aksi takdirde, özellikle turist ishali gibi enfeksiyonlar gelişebilir” dedi.

GÜNEŞ KREMİ VE ŞAPKA ŞART

Yaz aylarıyla birlikte iyice etkisini gösteren güneş ışınlarının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Güzel, “Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için çocukların güneş kremi, şapka ve gözlük kullanması gerekiyor. 6 ayın altındaki bebekleri güneşe çıkarmamak gerekiyor. Daha büyük çocuklar için ise güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce 50 faktörlü, suya dayanıklı güneş kremi kullanılmalı ve bu krem 2-3 saatte bir tekrar uygulanmalı. Ayrıca şapka, gözlük gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalı ve mümkünse çocuklar 10-16 saatleri arasında güneşe çıkarılmamalı” diye konuştu.

ARAÇ TUTUYORSA HAVA ALIN

Seyahat sırasında araç tutması yaşayan çocuklar için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Güzel, “Seyahatten önce yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Yolculuk sırasında cam kenarında oturmak ve temiz hava almak rahatlatıcı olabilir. Şikayetler devam ediyorsa hekime danışarak uygun ilaç desteği alınabilir” ifade etti.

İLAÇLARI UNUTMAYIN

Epilepsi, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik sorunlarla mücadele eden çocuklar için düzenli ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını ifade eden Güzel, “Bu çocukların yanlarında düzenli kullandıkları ilaçları mutlaka bulundurmaları gerekir. Yüzme, koşma gibi fiziksel aktiviteler sırasında da bu çocukların gözetim altında olması büyük önem taşır” dedi. Sıcak havalarda çocukların sıvı kaybının arttığını da hatırlatan Prof. Dr. Güzel, “Çocukların bol miktarda sıvı tüketmesini sağlamak gerekiyor. Su tüketimi yaz aylarında çok daha önemli hale geliyor” şeklinde konuştu.

Yusuf Yıldırım

GÖZÜNÜZÜ MİKROPTAN SAKININ

Deniz ve havuz keyfi yaz tatilinin vazgeçilmezi olurken, ultraviyole (UV) ışınları ve su kaynaklı enfeksiyonlar ise bu tatlı anları bozabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, deniz ve havuz kaynaklı enfeksiyonların bir gözden diğerine hızlıca geçebildiğini söyledi. Koruyucu gözlük kullanmak gerektiğini anlatan Yıldırım, “Yüzme sonrası gözde kızarıklık, bulanık görme veya çapaklanma gibi belirtiler oluşursa hekime başvurmak şart” diye konuştu. Kontakt lensle suya girmenin görme kaybına varan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlatan Yıldırım’a göre, kalitesiz ve işportada satılan güneş gözlükleri de göz sağlığını tehdit ettiği için kesinlikle kullanmamak gerekiyor.

İdris Avcı

SIĞ SU OMURGADAN VURUYOR

Yaz aylarında boyun ve bel kırıklarıyla sonuçlanan kazalarda artışa dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı İdris Avcı ise, özellikle sığ suya yapılan kafa üstü dalışların ciddi omurga yaralanmalarına yol açtığını ifade etti. Avcı, derinliği hakkında bilgi sahibi olunmayan yerlere yapılan dalışların ciddi sorunları beraberinde getirebileceğini dile getirdi.

İpek Ada Alver

KENE GÖREN HEKİME BAŞVURSUN

Yaz aylarında soluğu ormanlık alanlarda alacaklar için en önemli riski keneler oluşturuyor. Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, kene vakalarının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Alver, “Kenenin ısırdığı hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla temas da risk faktörü. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşanlar, çiftçiler, doğa sporlarıyla ilgilenenler ve sağlık çalışanları risk altında” dedi. Vatandaşların kene ısırığıyla karşılaştığında en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi önem taşıyor.

Böcek ısırığına 5 önlem

Yaz aylarında sivrisinek, böcek ısırıklarında da gözle görülür artış yaşanıyor. İşte ısırıklardan korunmak için alınabilecek 5 önlem:

Açık alana çıkmadan fesleğen, lavanta, limonotu, okaliptus gibi organik içerikli sinek kovucular kullanılabilir. Açık alan kullanımından önce çiçek esanslı başta olmak üzere parfüm ve kolonya kullanımından kaçınılmalı. Mümkünse uzun kollu bluz ve ince pantolonlar tercih edilmeli. Park ve bahçede otururken mümkünse otların üzerine direk oturulmamalı, sandalye ve örtü kullanılmalı. Ev, işyeri gibi kapalı ortamlardaki ısırılmalardan korunmak için cibinlik kullanımı ve pencerelere sineklik takılması oldukça etkili.











