MS hastaları ve doktorlar farkındalık etkinliğinde bir araya geldi

İlaç kullanan MS hastası sayısının yaklaşık 50 bin olduğunu aktaran Demir, "MS ataklarla gidebilen bir hastalık olduğu gibi başlangıç anından itibaren sinsi ilerleyebilen formlara da sahip. Bu sebeple hastalığın tanınması, erken teşhisi, bir an önce tedaviye başlanması oluşabilecek engellerin önüne geçmekteki en büyük etken." ifadelerini kullandı.

"Her uyuşma bel fıtığı değil"

Demir, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle erken teşhis için hastanın bir an önce nöroloji doktoruna ulaşması gerekiyor. Uyuşması olan bir hasta bazen yakınmalarını önemsemiyor. Bazen hasta nöroloji doktoru yerine pus gördüğünde göz doktoruna gidiyor ya da diğer branşlara gidiyor. Ama nöroloji doktoruna ne kadar erken ulaşırsa o kadar erken teşhis alıyor. Her uyuşma bel fıtığı değil, her uyuşma stres kaynaklı değil. 24 saatten uzun süren, daha önce olmayan şikayetler nörolojik değerlendirme gerektirir." uyarısında bulundu.