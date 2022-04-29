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Hayat Teknofestte 500 bin yarışmacı
AKTÜEL

Teknofest’te 500 bin yarışmacı

Teknofest Karadeniz heyecanı şimdiden başladı. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihlerinde Samsun merkezli Karadeniz şehirlerinde yapılacak etkinlikte 500 binden fazla yarışmacı mücadele edecek. 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım katılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknofest’te 500 bin yarışmacı
ARŞİV

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım, 500 binin üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu. Teknofest açıklamasına göre, başvuru süreci devam eden yarışmaların da tamamlanmasıyla birlikte rekorunu tazeleyecek olan Teknofest, Teknoloji Yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor.

Teknofest
Teknofest

12 MİLYON TL’LİK ÖDÜL

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, Teknofest’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL’nin üzerinde ödül veriliyor. Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek.

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