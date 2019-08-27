Teoman Duralı: Yazıyı değiştirmek bir soykırımdır

Asker kızı olan Alman annesi ve Çerkes babaannesinin katı kuralları ile büyüse de dersleri ve okumayı sevmeyen bir öğrenci oldu. Beşinci sınıfa kadar kitap açmadı, lise ikide okuldan kovulmak üzereyken coğrafya hocasının yönlendirmesi ile inşaat işçisi olmanın kıyısından döndü. Bir gemide iş bulup Norveç'e kaptan olmaya gitti. Limanda inince vazgeçti ve İstanbul’a dönerek felsefe ile biyoloji okumaya başladı. Mezun olunca Fransa için evden çıkıp İran otobüsünde buldu kendini. Daha sonra Fransa’ya gidip mektuplaştığı Fransız kızla evlenip Türkiye’ye döndü. Kendi çabası ile çok sayıda dil öğrendi. 15 farklı üniversitede Bilim Felsefesi üzerine dersler, konferanslar verdi. Bölüm başkanlığı, dekanlık yaptı. Türkiye’nin sayılı felsefe hocalarından Prof. Dr. Teoman Duralı, filmlere konu olacak hayatının inişli çıkışlı ve bir o kadar öğretici yönlerini ‘Doğdum Ev’de anlattı.

Yıl 1947, yer Zonguldak. Teoman Duralı nasıl bir evde doğdu?

Zonguldak yakınlarında Kozlu diye bir yerde dünyaya geldim. Kılıç mahallesinde. Kozlu eskiden nahiyeydi. Babam, Kozlu'daki elektrik santralinde görevliydi. Bu elektrik santrali, madenlere enerji veriyordu.

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