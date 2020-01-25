Termal kameralı önlem

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs Sağlık Bakanlığı’nı da alarma geçirdi. Bakanlık, İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera ile taramaya başladı.

YEŞİL RENK OLARAK BELİRLENECEK

İlk olarak Çin’den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirlendi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı. Dün gece itibarıyla Çin’in Guangzhou, Pekin ve Şanghay kentlerinden gelen yolcuları termal kamerada taranarak yurda sokulmaya başlandı. Yolcularda her hangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, İstanbul Havalimanı Baş Tabibi Dr. Aykut Yener Kavak, alınan önlemlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ERKEN ÖNLEM ALINDI

13 Ocak’tan itibaren tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Kavak, “İlk önce oradaki risk değerlendirmesini yaptık. Oradaki uçuşları çıkardık. Oradan bize hangi uçuşlarla hasta gelebilir. Daha sonra bu havayollarını tespit ederek, havayollarına ve alanda ki tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınması gereken notları bildirdik. Daha sonrada Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki önlemleri seviye seviye yürürlüğe soktuk” dedi. Termal kameraların, vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki kişileri seçmeyi sağladığını belirten Kavak, “Eğer 38 derecenin üzerindeyse o kişileri gruptan ayırarak, ilk önce muayene ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk ya da olası vaka olma ihtimali varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmeleri bitirdikten sonra 112’nin özel donanımlı ambulanslarıyla negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelere sevkini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve tedavi için hastanedeki süreç başlıyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

MÜŞAHEDE ODASI HAZIR

Kavak, riskli olduğu belirlenen yolcuların, müşahedeye alındığı odayı da tanıttı. Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor. Kavak, havalimanındaki ilgili tüm birimlerin salgın konusunda bilgilendirildiğini, termal kameralarıyla belirlenen şüpheli hastalara anında müdahale açısından müşahede odasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Şüpheli vaka yok

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadığını bildiren Koca, bölgeden son dönemde bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüsün, koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir alt tip olduğunu belirtti. Bu nedenle konunun gündemlerinde olduğunu, havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıkları bu süreçte tamamladıklarını aktaran Koca, “Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık” dedi.

HASTA ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Büyükçekmece’de hastaneye başvuran Çin uyruklu hasta ile ilgili de bilgi veren Sağlık Bakanı, hastanın 36 saat gözetim altında tutulduğunu ancak durumunda herhangi bir bozulma görülmediğini bildirdi. Koca, hastanın talebi üzerine ülkesine gönderildiğini kaydetti.

REKLAM

SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN

Virüsün bulaşıcılığının bildiğimiz gribe göre daha düşük olduğunu belirten Bakan Koca, yine de tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu söyledi. Bakan Koca, “Son birkaç haftada Çin’e seyahat etmiş olanlarda veya şüpheli bir temas sonrasında ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkarsa, vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz” dedi.