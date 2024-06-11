Tevfik Fikret’in mezar taşı liseden çıktı

“İstanbul Kitabeleri” kitabının yazarı Oktay Türkoğlu, Derin Tarih dergisinin Haziran 2022 sayısındaki, “Eyüp Sultan’dan Aşiyan’a bir Nakl-i Kubur Hikayesi” başlıklı yazısında, Fikret’in kabrinin Eyüpsultan’dan Aşiyan’a taşınmasını anlatmıştı. Türkoğlu, “Bugün Aşiyan’daki makberde olmayan kabrin mermer bir parçasının varlığına eski bir fotoğrafta tesadüf ediyoruz” diyerek bu taşın kayıp olduğunu yazmıştı. Kitabenin varlığını sosyal medyadaki paylaşımdan öğrenen Türkoğlu, bu taşın ait olduğu yere, yani Aşiyan’a götürülmesi gerektiğini söylüyor. Yeni Şafak'a konuşan Türkoğlu, “Fikret’in Galatasaray Lisesi’nde müdürlük yaptığını biliyoruz, ona istinaden mi acaba hatıra olarak oraya konuldu, onu bilmiyoruz. Aşiyan’a kabir taşınırken onun da taşınması gerekiyordu. Yatay olan kabir taşı Aşiyan'da duruyor, ama bu dikey olan oraya götürülmemiş. Galatasaray Lisesi yetkilileri bundan haberdar mı, bilinçli bir şey mi değil mi onu da bilmiyorum. Belki bilinçli olarak getirildi, ama şimdi unutulmuş bile olabilir” dedi.