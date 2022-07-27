Teyzesi ve annesi birbirini suçladı: Kardeşim ceza alsın istiyorum
Bursa’da çöp evde 1 yıldır tutulduğu odada bulunan Muhammed Cem’i odaya kilitleyen teyzesi ile annesi birbirini suçladı. Çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Yasemin A., "Çocuğum benim yanımda olacak" dedi. Cem’in annesi olmadığını öğrenince hayata küstüğünü iddia eden teyzesi Kamuran Pınar A., daha önce de “Cem annesine dönmek istemiyor” demişti. Yasemin A., kardeşinin ceza alması için çaba göstereceğini söyledi.
Türkiye, 1 yıl boyunca kapalı tutulduğu çöp evden canlı çıkan Muhammed Cem’i konuşuyor. 9 yaşındaki çocuğun teyzesi ve annesi verdiği ifadelerde birbirini suçladı. Anne Yasemin A., 19 aylıkken çocuğu anneannesine bıraktığını ve kardeşinin, annelerinin cenazesinde çocuğu kaçırdığını öne sürdü. 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğunu ancak çocuğuna ulaşamadığını anlattı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
44 yaşındaki teyze Kamuran Pınar A., ise anneannesiyle kalan yeğeni Cem'i annesi istemediği için yanına aldığını söyledi. İfadesinde çocuğun kendisiyle mutlu olduğunu, annesinin yanına dönmemek için kendisini kilitlediğini öne sürdü. Teyze sonraki açıklamasında ise Muhammed Cem’in 1 yaşından bu yana kendisini annesi olarak bildiğini, küçük çocuğun annesi olmadığını kendisinin yaptığı bir telefon görüşmesini tesadüfen duyup o sırada öğrendiğini ve bu sebeple hayata küsüp bu hale geldiğini iddia etti.
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ÇOCUĞUM KAÇIRILDI, DARP EDİLDİM!
Avukatlarıyla hukuki süreci takip etmek için Antalya Adliyesi'ne gelen Yasemin A., burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da çalışması gerektiği için, kalp hastası annesinin çocuğuna baktığını söyledi. Annesi ölene kadar çocuğuyla her gün konuştuğunu, istediği her şeyini aldığını ifade eden Yasemin A, "Annem vefat etti. Cenazede çocuğum kaçırıldı ve darp edildim. Çocuğumu göremedim. Benim çocuğum hayatta kalabilmeyi başarmış. Benim için o önemli" dedi.
ERKEK ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN ALDI
Kız kardeşinin erkek çocuk istediği için oğlunu kaçırdığını iddia eden Yasemin A, "Kendi kızını da eşinden yıllardır kaçırıyor. Benim çocuğum akıllı bir çocuk. Yıpratılmasını istemiyorum. Bu aşamaları geçecek. İkimiz de çok güçlüyüz. İkimiz de ayakta kaldık. Çocuğum benim yanımda olacak. Her şey düzelecek. Ben baştan bu yana kararlı olmasaydım üç yılda ben aklımı kaçırabilirdim. İnsanlardan empati istiyorum" ifadelerini kullandı. Kardeşinin ceza alması için çaba göstereceğini dile getiren Yasemin A, "Oraya gidip o kapıyı kırmasalardı benim oğlum ölebilirdi. Çocuğuma, bana teslim ederken 'Anneni hatırlıyor musun?' dediler. 'Evet o benim annem' dedi." diye konuştu. Yasemin A., devletin sürecine saygılı olduğunu söyledi.
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Oğlunu hastanede gördü
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'e gelen anne Y.A, oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Oğluna hastanede iyi bakıldığını ifade eden Y.A, "Oğlumun hızla iyileştiğini gördüm. Öptüm ve kokladım. Oğlumu her gün ziyaret ederek hasret gidermek istiyorum." dedi.
Eğitime başlıyor çok heyecanlı
9 yaşındaki Muhammed Cem’in tedavisi hastanede sürüyor. Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. İştahı yerinde; bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak; onun için çok heyecanlı" dedi.