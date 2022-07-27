Teyzesi ve annesi birbirini suçladı: Kardeşim ceza alsın istiyorum

Türkiye, 1 yıl boyunca kapalı tutulduğu çöp evden canlı çıkan Muhammed Cem’i konuşuyor. 9 yaşındaki çocuğun teyzesi ve annesi verdiği ifadelerde birbirini suçladı. Anne Yasemin A., 19 aylıkken çocuğu anneannesine bıraktığını ve kardeşinin, annelerinin cenazesinde çocuğu kaçırdığını öne sürdü. 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğunu ancak çocuğuna ulaşamadığını anlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

44 yaşındaki teyze Kamuran Pınar A., ise anneannesiyle kalan yeğeni Cem'i annesi istemediği için yanına aldığını söyledi. İfadesinde çocuğun kendisiyle mutlu olduğunu, annesinin yanına dönmemek için kendisini kilitlediğini öne sürdü. Teyze sonraki açıklamasında ise Muhammed Cem’in 1 yaşından bu yana kendisini annesi olarak bildiğini, küçük çocuğun annesi olmadığını kendisinin yaptığı bir telefon görüşmesini tesadüfen duyup o sırada öğrendiğini ve bu sebeple hayata küsüp bu hale geldiğini iddia etti.

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Yasemin A.

ÇOCUĞUM KAÇIRILDI, DARP EDİLDİM!

Avukatlarıyla hukuki süreci takip etmek için Antalya Adliyesi'ne gelen Yasemin A., burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da çalışması gerektiği için, kalp hastası annesinin çocuğuna baktığını söyledi. Annesi ölene kadar çocuğuyla her gün konuştuğunu, istediği her şeyini aldığını ifade eden Yasemin A, "Annem vefat etti. Cenazede çocuğum kaçırıldı ve darp edildim. Çocuğumu göremedim. Benim çocuğum hayatta kalabilmeyi başarmış. Benim için o önemli" dedi.

9 yaşındaki Muhammed Cem’in hastanede tedavisi sürüyor.

ERKEK ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN ALDI

Kız kardeşinin erkek çocuk istediği için oğlunu kaçırdığını iddia eden Yasemin A, "Kendi kızını da eşinden yıllardır kaçırıyor. Benim çocuğum akıllı bir çocuk. Yıpratılmasını istemiyorum. Bu aşamaları geçecek. İkimiz de çok güçlüyüz. İkimiz de ayakta kaldık. Çocuğum benim yanımda olacak. Her şey düzelecek. Ben baştan bu yana kararlı olmasaydım üç yılda ben aklımı kaçırabilirdim. İnsanlardan empati istiyorum" ifadelerini kullandı. Kardeşinin ceza alması için çaba göstereceğini dile getiren Yasemin A, "Oraya gidip o kapıyı kırmasalardı benim oğlum ölebilirdi. Çocuğuma, bana teslim ederken 'Anneni hatırlıyor musun?' dediler. 'Evet o benim annem' dedi." diye konuştu. Yasemin A., devletin sürecine saygılı olduğunu söyledi.

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Oğlunu hastanede gördü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'e gelen anne Y.A, oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Oğluna hastanede iyi bakıldığını ifade eden Y.A, "Oğlumun hızla iyileştiğini gördüm. Öptüm ve kokladım. Oğlumu her gün ziyaret ederek hasret gidermek istiyorum." dedi.

Eğitime başlıyor çok heyecanlı

9 yaşındaki Muhammed Cem’in tedavisi hastanede sürüyor. Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. İştahı yerinde; bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak; onun için çok heyecanlı" dedi.

FOTOĞRAF 7 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evdeki bir kilitli odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğunun Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan annesi Yasemin A., yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.<br><br>Balkonda çocuğu için aldığı karton kutu içindeki oyuncak ve kıyafetleri gösteren Yasemin A., düzenli olarak çocuğuna eşya gönderdiğini belirtti. Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşinin kadına şiddet olaylarından adresine gizlilik kararı aldırması nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamadığını belirtti.<br> Oğlunu aramadığı bir gün dahi olmadığını dile getiren Yasemin A., “Sürekli dilekçe verdim, şikayetçi oldum. Bursa'da yaşıyordum, 19 aylıkken onu anneme bıraktım. Annem Antalya'ya gelemeyecekti, kız kardeşim de boşanıp çocuğuyla geliyor. Annem çocuğuma gayet iyi bakıyordu. Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım. Oğlum 2013 doğumludur. Oğluma her hafta istediği oyuncakları, kıyafetleri gönderirdim. Para gönderirsem çocuğumu gösteriyorlar, göndermezsem telefona vermiyorlardı. Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu\" diye konuştu.<br> \"Adres kapalı olduğu için bulamadım\"<br><br>Kadına şiddet yasasının boşluklarından faydalanarak kardeşinin kızını babasından kaçırdığını ifade eden Yasemin A., “Gizlilik yaptığı için adres bulamıyorum, yoksa ben deli miyim neden çocuğumu almayayım. Annem öleli 3 yıl oldu. Cenazesine katıldım, kardeşim beni tartakladı, çocuğumu kaçırdı. Çocuğumu alamadan başkalarının yardımıyla Antalya'ya dönebildim. 3 yıldır çocuğumun sesini duyamıyorum, bana sürekli beklememi söylediler. Şile'de kardeşim hakkında aranma kaydı çıkarıldı. Bana yakalanacağını söylediler. Kardeşim yakalanmamak için bir yıl boyunca oğlumu bir odaya kilitlemiş. Ben sığınma evinde olduğunu düşünüyordum kardeşimle birlikte. Bir gittim çocuğumu hastanede gördüm. Benim çocuğum bu kadar zayıf ve kim bu hale getirdi\" dedi. \"Çocuğumun çöpten çıktığını duyunca şok oldum\"<br><br>Çocuğuna kavuştuğu ilk günü anlatan Yasemin A., “Gece işten geldim, karakoldan aradılar. Polis memuru çocuğumun bulunduğunu söyledi. Bursa'ya gelmemi istediler. 21.00'a otobüs bileti bulabildim. Apar topar gittim. Teker üstünde gittim, yer bulamadım. Çocuğumun yurda verilmesini istemedim. Polisler beni otogarda karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları ile görüştüm, çocuğumun yanına gidip refakatçi olabileceğimi söylediler. Hastaneye gittim. Çocuğumun bir yıldır çöp evde olduğunu öğrendim, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Bunu çocuğuma belli etmedim. 'Kardeşim çocuğu çöpün yanına attı' diye düşündüm. Aynı gün gece yarısına otobüs bileti aldım ve Antalya'ya döndüm. Cam kenarına oturduk, 9 saat yolculuk yaptık. Oğlum her şeyi yemek istedi, ikramlıklardan alıp verdim. Görevlilerin bana söylediği beslenme şekline uymaya çalıştım. Bir öğretmen arkadaşımı aradım ve bizi otogardan aldı ve evimize getirdi\" şeklinde konuştu. \"Akşam çizgi film izledi, çerez yedi\"<br><br>Oğlunun bir gece yanında kaldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden anne Yasemin A., “Oğlum güçsüzdü, zor yürüyordu. Düşük proteinli beslenme şekillerini araştırdım. Marketten badem, fındık, fıstık aldım. Kutlama pastası aldık. Ne istediyse aldım ama hepsini birden vermedim. Bir günü birlikte geçirdik, sütünü değiştirdim, kahvaltı yaptık. Akşam çizgi film izledik. Oğlumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kapı çaldı. Kimlik gösterdiler, polislermiş. Semt polikliniğine gittik hep birlikte. Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemiştim. Gece çocuğumu hastaneye, beni polis merkezine götürdüler\" ifadelerini kullandı. \"Ben bir anneyim, oğlumun yanımda olması gerekir\"<br><br>Oğlunun hastanedeki tedavisi sonrası kendisine verilmesini isteyen ve konuşurken gözleri dolan Yasemin A., “Onun annesi benim. Ben anneyim, çocuğumun devlette kalması imkansız. Ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir. Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor. 3 yıldır zaten bir manyak kaçırmış. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, böyle bir şey yapamaz. O benim oğlum, ben doğurdum, benim yanımda olması gerekir. Ben eğitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden öğretirim\" dedi. \"Devletin vereceği cezaya güveniyorum\"<br><br>Kardeşinin tutuklanmasını da değerlendiren Yasemin A., “Olması gereken oldu. Bir manyak bunu yapıyorsa bir bedeli var. Ya benim çocuğum ölseydi ya da kapı bir gün geç açılsaydı hesabını kim verecekti. Şu an elimde imkan olsa onu ben yaşatmam. Bunu söylemem doğru değil ama ben devletime güveniyorum. Devletin vereceği cezaya güveniyorum. Bundan sonra bu travmaları silmem gerekiyor\" diye konuştu. Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama: Duyunca şoke oldum Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. Kardeşinin tutuklanmasını 'Olması gereken oldu devletime güveniyorum' sözleriyle değerlendiren Yasemin A., "Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Sevgi Evi nedir, kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor" dedi.

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