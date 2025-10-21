Thomas Maddens’ten İsrail’e tepki

Maddens konuştuğu videoda ateşkesin olmadığının altını çizerek, “Soykırım için gerçek bir hesap verebilirlik olmadığı sürece, savaş suçluları Lahey Mahkemesi’nde hapse atılmadıkça, işgalci defolup gitmedikçe ve Filistin gerçekten özgürleşmedikçe hiçbir şey değişmeyecek” ifadelerini kullandı. Medyanın bu durumu barış marşlarıyla süslemeye çalıştığını belirten Maddens, “Son iki yıldır bir soykırımı canlı izlemenin daha da kötü olduğu tek şey, failler için hiçbir sonucun olmadığı sahte bir son! Daha fazla yaptırıma dayanamadıkları için artık çocukları bombalamıyor olmalarına minnettar mı olmalıyız?” diyerek tepkisini dile getirdi.