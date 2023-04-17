TİKA: Dünyaya selam

Kuruluşu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonraki yıllara kadar uzanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), başlangıçta yalnızca Orta Asya cumhuriyetleriyle sınırlı olan çalışma sahasını bugün dünya çapına yaymış bulunuyor. Eğitim, sağlık, tarımsal kalkınma, maliye, turizm ve sanayi alanlarında binlerce projeyi hayata geçiren TİKA, uluslararası sahadaki şöhretini ise özellikle restorasyon ve ihya çalışmalarına borçlu.

TİKA’nın İslâm coğrafyasının dört bir yanında ayağa kaldırdığı ve mamur hale getirdiği tarihî eserler, sadece binaların imarını değil, gönüllerin de Türkiye ve Türk insanıyla kaynaşmasını sağlıyor. Ayağa kaldırılan her duvar ve yerine konan her taş, Türkiye’nin dünyanın farklı milletlerine verdiği selam yerine geçiyor.