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Hayat

TİKA: Dünyaya selam

TİKA birçok ülkede eğitim, sağlık, tarımsal kalkınma ve turizm alanında binlerce projeyi hayata geçirdi. Uluslararası şöhretini ise tarihi eserleri restorasyon ve ihyaya borçlu. Ayağa kaldırılan her duvar, yerine konan her taş Türkiye’nin farklı milletlere verdiği selam yerine geçiyor. TİKA’nın geleceğe taşıdığı eserlerden bazılarını derledik…

04:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İmar ve ihya.

İmar ve ihya.

Kuruluşu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonraki yıllara kadar uzanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), başlangıçta yalnızca Orta Asya cumhuriyetleriyle sınırlı olan çalışma sahasını bugün dünya çapına yaymış bulunuyor. Eğitim, sağlık, tarımsal kalkınma, maliye, turizm ve sanayi alanlarında binlerce projeyi hayata geçiren TİKA, uluslararası sahadaki şöhretini ise özellikle restorasyon ve ihya çalışmalarına borçlu.

TİKA’nın İslâm coğrafyasının dört bir yanında ayağa kaldırdığı ve mamur hale getirdiği tarihî eserler, sadece binaların imarını değil, gönüllerin de Türkiye ve Türk insanıyla kaynaşmasını sağlıyor. Ayağa kaldırılan her duvar ve yerine konan her taş, Türkiye’nin dünyanın farklı milletlerine verdiği selam yerine geçiyor.

İşte TİKA’nın son yıllarda restorasyonunu gerçekleştirerek geleceğe taşıdığı tarihî eserlerden bazıları:

* Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Vişegrad, Bosna

* Hicaz Demiryolu İstasyonu, Amman, Ürdün

* Edhem Bey Camii, Tiran, Arnavutluk

* Keçiova Camii, Cezayir

* Necaşi Türbesi, Etiyopya

* İmam-ı Azam Külliyesi, Bağdat, Irak

* Mevlevihane, Trablus, Lübnan

* Halil İbrahim İmareti, El Halil

Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Vişegrad, Bosna.
Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Vişegrad, Bosna:
Mimar Sinan tarafından inşa edilen köprü, Drina Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlar.
Necaşi Türbesi, Etiyopya.
Necaşi Türbesi, Etiyopya:
İlk Müslümanları Habeşistan’da ağırlayan Kral Necaşi, bugün de rahmetle anılıyor.
Edhem Bey Camii, Tiran, Arnavutluk.
Edhem Bey Camii, Tiran, Arnavutluk:
Komünist döneme rağmen günümüze ulaşan cami, klasik bir Osmanlı eseridir.
Keçiova Camii, Cezayir.
Keçiova Camii, Cezayir:
Cami ismini, Osmanlı döneminde önünde kurulan küçükbaş hayvan pazarından alır.
Halil İbrahim İmareti, El Halil.
Halil İbrahim İmareti, El Halil:
Hz. İbrahim’in cömertliğinin simgesi olan imarette, her gün sıcak yemek dağıtılmaktadır.
İmam-ı Azam Külliyesi, Bağdat, Irak.
İmam-ı Azam Külliyesi, Bağdat, Irak:
Bağdat’ın çekim noktalarından biri olan külliyede türbe, cami ve medrese yer alır.


#Mecra
#TİKA
#İslam coğrafyası
#Mimari
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