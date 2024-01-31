|
Hayat

TikTok'u bekleyen büyük tehlike: 24 saat sonra sona eriyor

Universal Music Group, mevcut anlaşmanın son 24 saatine girilmişken henüz TikTok ile bir anlaşmaya varamadı. Müzik şirketi, sosyal medya platformunun sanatçılara ve şarkı yazarlarına çok düşük ödeme yaptığını savunuyor.

12:57 - 31/01/2024 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde


UMG, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarına nazaran sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.


Son 24 saat


Müzik şirketi, Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken, her iki şirket arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak. Mevcut anlaşma ise 24 saat sonra sona eriyor.


Çinli şirket ByteDance tarafından sahip olunan TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur ve çoğunlukla bu videolara lisanslı müzikle eşlik edilen ses efektleri içerir.


UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake

The Beatles

Blackpink

Frank Sinatra

Nirvana

Queen

Rammstein

The Weeknd

The Rolling Stones

Elton John

Eminem

Lady Gaga

Billie Eilish

Justin Bieber

Ariana Grande

Kanye West

Katy Perry

Shawn Mendes

Metallica

Selena Gomez

Kendrick Lamar

Sam Smith

Andrea Bocelli

Rihanna

Post Malone

Taylor Swift

Amy Winehouse

#TikTok
#Universal Music Group
#Çin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamuya 35 bin sağlık personeli! 15 bini hemşire olacak: Başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı başvuru kılavuzu