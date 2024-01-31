TikTok'u bekleyen büyük tehlike: 24 saat sonra sona eriyor

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde
UMG, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarına nazaran sanatçılara ve şarkı yazarlarına önerdiği ödeme oranının çok düşük olduğunu savunuyor.
Son 24 saat
Müzik şirketi, Taylor Swift, Harry Styles gibi ikonik sanatçıları bünyesinde barındırırken, her iki şirket arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde sanatçıların şarkılarını TikTok'tan kaldıracak. Mevcut anlaşma ise 24 saat sonra sona eriyor.
Çinli şirket ByteDance tarafından sahip olunan TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur ve çoğunlukla bu videolara lisanslı müzikle eşlik edilen ses efektleri içerir.
Drake
The Beatles
Blackpink
Frank Sinatra
Nirvana
Queen
Rammstein
The Weeknd
The Rolling Stones
Elton John
Eminem
Lady Gaga
Billie Eilish
Justin Bieber
Ariana Grande
Kanye West
Katy Perry
Shawn Mendes
Metallica
Selena Gomez
Kendrick Lamar
Sam Smith
Andrea Bocelli
Rihanna
Post Malone
Taylor Swift
Amy Winehouse