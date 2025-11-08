Topkapı Sarayı'nda bir zaman hazinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen "Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Emine Erdoğan, sarayın Osmanlı kültürüne, sanatına ve manevi kimliğine ışık tutan ender koleksiyonlarıyla benzersiz bir yer olduğunu söyledi. Müzenin son derece titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin zevkiselimine ve hayat felsefesine şahit olacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Eminim ki bu müze, yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklıları ve sanatseverler için güçlü bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.

"Şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu, dünya saatçilik tarihinin en değerli hazinelerinden biri olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yaklaşık 380 eserin içinde, dünyada eşi benzeri olmayan parçalar var. Hanedan mensuplarının saatleri, diplomatik hediyeleşmeyle gelen saatler ve saray atölyelerinin üretimleri, koleksiyona oldukça seçkin bir hüviyet kazandırıyor. Her bir parçada, sanatın zarafetiyle, zanaatın maharetinin eşsiz buluşmasını müşahede ediyoruz. Saatçilik geleneğimizin ve dönemin ince el sanatlarının izini sürüyoruz. Osmanlı kuyumculuğunun ve süsleme sanatlarının birleştiği saat kasalarının güzelliği, insanı gerçekten de kendine hayran bırakıyor. Bu miras, dünyanın en prestijli müzelerinde bile rastlanmayan bir niteliktedir." Erdoğan, saat kasalarının üzerindeki büyüleyici sanatın, becerinin olduğu kadar zamana gösterilen saygının da bir ifadesi olduğuna işaret etti. Programda, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Emine Erdoğan'a günün anısında iç deseni lale ve karanfil motiflerinden oluşan, kenar zemin boyamaları Rumi ve manzara resimleriyle bütünleştirilerek bezenen tablo saat hediye etti. Erdoğan, protokol heyetiyle kurdele keserek açtıkları müzeyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Sadettin Ökten, hattat Mehmet Özçay'ın yanı sıra bazı sanatçılar ile kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.