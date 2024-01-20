Trablus’a Türk şehitliği

Beyrut Büyükelçiliği ile Trablus Belediyesi arasında mutabakat zaptı taslağı görüşmeleri başladı. 2016 tarihli “Şehitlik Yönetmeliği” uyarınca yurt dışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım onarım, koruma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında yapılacak olan Trablusşam Şehitliği Anıtı, yapılan görüşmeler sonrası yapılmaya başlanacak. Anıt, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’ndaki Trablusgarp Savaşı’nda verdiği şehitlerin anısına yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı geçen yıl 24 olan yurt dışında şehitlik ve anıtın bakımı sayısını bu sene 28’e çıkaracak. Anıt ve şehitliklerin onarım ve yapımı için sağlanan bütçede de artışa gidildi. 2023 yılında 5 milyon 781 bin TL olan bütçe, bu sene 8 milyon 501 bin TL’ye çıkartıldı.