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Hayat

Trablus’a Türk şehitliği

Yurt dışındaki şehitliklere bir yenisi daha eklenecek. Lübnan’ın Trablusşam şehrinde ‘Türk Şehitliği Anıtı’ oluşturulması planlanıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:54 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Beyrut Büyükelçiliği ile Trablus Belediyesi arasında mutabakat zaptı taslağı görüşmeleri başladı. 2016 tarihli “Şehitlik Yönetmeliği” uyarınca yurt dışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım onarım, koruma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında yapılacak olan Trablusşam Şehitliği Anıtı, yapılan görüşmeler sonrası yapılmaya başlanacak. Anıt, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’ndaki Trablusgarp Savaşı’nda verdiği şehitlerin anısına yapılacak.

HEDEF 28 ŞEHİTLİK ONARIMI

Dışişleri Bakanlığı geçen yıl 24 olan yurt dışında şehitlik ve anıtın bakımı sayısını bu sene 28’e çıkaracak. Anıt ve şehitliklerin onarım ve yapımı için sağlanan bütçede de artışa gidildi. 2023 yılında 5 milyon 781 bin TL olan bütçe, bu sene 8 milyon 501 bin TL’ye çıkartıldı.


#Şehitlik
#Lübnan
#Aktüel
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