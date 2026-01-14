Yeni Şafak
TRT1'in iddialı dizisinde beklenmedik ayrılık: Artık dizide yer almayacak

Cennetin Çocukları

TRT1'in Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. 'Arife' karakteriyle kameralar karşısına geçen Bihter Dinçel'in Cennetin Çocukları projesindeki yolculuğu noktalandı.

Hasan Karul'un yapımcılığını üstlendiği ve 15 Eylül 2025'ten bu yana yayın hayatına devam eden Cennetin Çocukları dizisinde ayrılık gerçekleşti.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları'ndan dengeleri değiştirecek haber geldi.

Soner Caner'in yönetmenliğinde çekimleri yapılan Cennetin Çocukları projesinin oyuncu kadrosundan sürpriz bir isim eksildi. Rol aldığı Arife karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bihter Dinçel'in dizideki macerası noktalandı.

Bihter Dinçel, oyunculuk kariyerinde, Aşka Düşman, Yürek Çıkmazı, Baba, Mucize Doktor, Bana Sevmeyi Anlat, Kertenkele, Galip Derviş, Geniş Aile veAvrupa Yakası projelerinde rol almıştı.






