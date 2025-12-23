Cennetin Çocukları'na sürpriz isim: Dengeleri değiştirecek

Başarılı oyuncu Hamza Yazıcı, Cennetin Çocukları kadrosuna Aytekin karakteriyle katılıyor. Yazıcı, Oltacı Bayram’ın gönlünü kaptırdığı Esmeray’ın abisi olarak izleyici karşısına çıktı. On beşinci bölüm itibarıyla hikâyeye dâhil olacak Aytekin’in gelişi, Bayram ile Esmeray arasında filizlenen ilişkinin seyrini değiştirecek önemli gelişmelerin habercisi olarak görülüyor.