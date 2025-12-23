Yeni Şafak
Cennetin Çocukları'na sürpriz isim: Dengeleri değiştirecek

10:0723/12/2025, Salı
Hamza Yazıcı, Cennetin Çocukları oyuncuları arasında katıldı.
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosunu yeni bir isimle genişletiyor. Başarılı oyuncu Hamza Yazıcı, Cennetin Çocukları dizisinin hikâyesine dâhil olarak dengeleri değiştirecek bir karakterle izleyici karşısına çıktı.

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasına katılan Hamza Yazıcı, hikâyeye yeni bir soluk getirirken, karakterinin özellikle bazı ilişkiler üzerindeki etkisi şimdiden merak uyandırıyor.

Hamza Yazıcı, Aytekin karakteriyle hikâyeye dâhil oldu

Başarılı oyuncu Hamza Yazıcı, Cennetin Çocukları kadrosuna Aytekin karakteriyle katılıyor. Yazıcı, Oltacı Bayram’ın gönlünü kaptırdığı Esmeray’ın abisi olarak izleyici karşısına çıktı. On beşinci bölüm itibarıyla hikâyeye dâhil olacak Aytekin’in gelişi, Bayram ile Esmeray arasında filizlenen ilişkinin seyrini değiştirecek önemli gelişmelerin habercisi olarak görülüyor.

Cennetin Çocukları güçlü kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma yolculuğunu konu alan Cennetin Çocukları, oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

  • Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun, Gülper Özdemir, Zafer Algöz, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu ve Ecem Çalhan gibi birçok usta isim yer alıyor.


