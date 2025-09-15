Arife’nin ayakta kalma mücadelesi





Bihter Dinçel’in canlandırdığı Arife, Bayram’ın ablası ve Kevser’in kızıdır. Gençliğinde mutlu bir yuva hayaliyle evlenmiş, ancak hayal kırıklıklarıyla yüzleşmiştir. Çocuklarının velayetini kaybetmesine rağmen onları görebilmek için verdiği mücadele, onun güçlü ve dirayetli bir kadın karakter olarak öne çıkmasını sağlar.





Kevser’in acılarla yoğrulan hayatı





Elif Ongan Tekçe’nin canlandırdığı Kevser, Bayram ve Arife’nin annesidir. Kocası Cemil’in denize açıldıktan sonra geri dönmemesi, onun hayatını altüst etmiştir. Bu acı olayın ardından aklını yitirircesine yaşayan Kevser, adeta bir çocuğun saf duygularına bürünmüş, kırılgan ama etkileyici bir karakter olarak dizide yer alır.