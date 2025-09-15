TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 15 Eylül Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Kasaba hayatının içinden çıkmış farklı karakterlerin çatışmaları ve dayanışmaları, izleyiciyi hem duygulandıracak hem de düşündürecek sahnelerle buluşturacak.
TRT 1 ekranlarında 15 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan Cennetin Çocukları, Soner Caner’in yönetmenliğinde, Ali Kara’nın kaleminden çıkan senaryosuyla dikkat çekiyor.
Cennetin Çocukları, birbirinden farklı hayatlara sahip karakterlerin kesişen yollarını, umut dolu bir aile hikâyesi etrafında izleyiciyle buluşturuyor.
Şeref'in hırsa yenilen yükselişi
Zafer Algöz’ün canlandırdığı Şeref, kasabaya yoksul olarak gelmiş, Adem’in yardımıyla hayata tutunmuştur. Zamanla kazandığı güveni fırsata çevirerek tüm işleri tek başına kontrol eder hale gelir. Ancak büyüyen hırsı, onu kasabanın her köşesine hükmeden karanlık bir güce dönüştürür.
Kasabaya korku salan Sarı Kazım
Ali Seçkiner Alıcı’nın hayat verdiği Sarı Kazım, nam-ı diğer “Sarı Dayı”, kasaba halkının en büyük korkusu haline gelmiştir. Haraç kesen, zayıfların malına el koyan bu karakter, kasabanın kabusu olur. Şeref’le gizli ortaklığı, kasabanın geleceğini tehdit eden karanlık bir güç birliği yaratır.
Oltacı Bayram’ın umut dolu hikâyesi
Evliya Aykan’ın canlandırdığı Oltacı Bayram, Arafköy’ün güleç ve çalışkan yüzüdür. Deniz, onun hem geçim kaynağı hem de en büyük tutkusu olmuştur. Babasını dalgaların arasında kaybetmesine rağmen denizden kopmayan Bayram, kasabanın umut dolu simalarından biri olarak öne çıkar.
Arife’nin ayakta kalma mücadelesi
Bihter Dinçel’in canlandırdığı Arife, Bayram’ın ablası ve Kevser’in kızıdır. Gençliğinde mutlu bir yuva hayaliyle evlenmiş, ancak hayal kırıklıklarıyla yüzleşmiştir. Çocuklarının velayetini kaybetmesine rağmen onları görebilmek için verdiği mücadele, onun güçlü ve dirayetli bir kadın karakter olarak öne çıkmasını sağlar.
Kevser’in acılarla yoğrulan hayatı
Elif Ongan Tekçe’nin canlandırdığı Kevser, Bayram ve Arife’nin annesidir. Kocası Cemil’in denize açıldıktan sonra geri dönmemesi, onun hayatını altüst etmiştir. Bu acı olayın ardından aklını yitirircesine yaşayan Kevser, adeta bir çocuğun saf duygularına bürünmüş, kırılgan ama etkileyici bir karakter olarak dizide yer alır.
Süleyman’ın kızlarına adanmış yaşamı
Ali Düşenkalkar’ın oynadığı Süleyman, Çiçek Otel’in sahibi ve üç kızın babasıdır. Eşini kaybettikten sonra hem oteli hem de ailesini ayakta tutmaya çalışan bir karakterdir. Kasabada kurnazlığıyla bilinse de kızlarına duyduğu derin sevgi, onun en belirgin yönü olarak öne çıkar.
Yasemin’in sorumluluklarla dolu gençliği
Eda Akalın’ın hayat verdiği Yasemin, Süleyman’ın en büyük kızıdır. Annesizliğin ardından kardeşlerine hem anne hem abla olmuş, sorumluluklarını omuzlamıştır. Çiçek Otel’in yükünü sırtlayan Yasemin, kendi hayallerini bir kenara bıraksa da ailesini korumak için mücadeleden vazgeçmez.
Nilüfer ve Menekşe’nin farklı dünyaları
Ortanca kız Nilüfer’i Ekim Bölük canlandırırken, en küçük kardeş Menekşe’ye Nehir Gökdemir hayat veriyor. Nilüfer’in güzelliği kasabada dilden dile dolaşırken, yarım kalmış eğitim hayatı onun en büyük yarasıdır. Menekşe ise sivri dili ve cesur tavırlarıyla dikkat çeker; doğruları söylemekten vazgeçmeyen halleriyle ailenin vicdanı olur.
Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikayesinin anlatıldığı Cennetin Çocukları 15 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1’de...