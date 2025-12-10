Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
TÜBA-GEBİP'in sahibi açıklandı: Ödülünü Cumhurbaşkanından alacak

TÜBA-GEBİP'in sahibi açıklandı: Ödülünü Cumhurbaşkanından alacak

13:1710/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülü’ne (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.Sosyal Bilimler alanında ödül kazanan Şahin, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden bu prestijli ödülü alma onuru yaşayacak.

TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001 yılından beri veriliyor.

"Bilime adanmış her çalışma Türkiye’nin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır"

TÜBA’nın, bilimsel gelişmeye katkı sunan yetkin araştırmacıları teşvik etmeyi ve Türkiye’nin bilim ekosistemini güçlendirmeyi temel görevi kabul ettiğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
"Bu anlayışla her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de TÜBA Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülleri ve TÜBA-TESEP Ödülleri değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Titiz bir inceleme süreci sonunda uluslararası ölçekte etkisi kanıtlanmış bilimsel çalışmaları, ülkemizin bilim dünyasına yön veren genç araştırmacılarını ve nitelikli akademik eserleri ödüllendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, 2025 yılı ödüllerinin sahiplerini tebrik ediyor; bilime adanmış her bir çalışmanın Türkiye’nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum"
şeklinde konuştu.
Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada,
"TÜBA-GEBİP Ödülü kazanarak Üniversitemizi onurlandıran Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz"
ifadelerine yer verildi.




#TÜBA-GEBİP
#Ödül Töreni
#Emine Şahin
#Düzce Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ’den ucuz arsa satışı başlıyor: Yüzde 25 peşinat 48 ay vade!