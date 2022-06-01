Tuğçe Kazaz'dan 'Yallah Arabistan'a diyen Ezgi Mola'ya yanıt: Haddini bil medya maymunluğuna devam et

Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Artvin'in ilkbahar renklerine bürünen doğal güzellikleri helikopterden çekildi. Turistlerin ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz, tarihi zenginliklerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği de barındırıyor. Bölgede ilkbaharda tamamen yeşile bürünen Artvin, yeşilin ve mavinin birbirinden farklı tonlarının yanı sıra karlı dağlarıyla ayrı bir güzellik sunuyor. Sarp yamaçları, bitki örtüsü, ormanları, sulak alanları, gölleri ve barajlarıyla turistlerin hayran kaldığı Artvin'in doğal güzellikleri, AA ekibince helikopterden görüntülendi.