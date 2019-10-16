Hayat TÜGVA Kültür Sanat Okulu başlıyor
KÜLTÜR SANAT

TÜGVA Kültür Sanat Okulu başlıyor

TÜGVA Kültür Sanat Okulu başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor. Projeyle birlikte bu alana ilgili gençler, kültür sanat sahasının uzman isimlerinden eğitim alacak. Geniş uzman kadrosuyla bir ilki gerçekleştirecek olan Kültür Sanat Okulu için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür Sanat Okulu için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019.
Kültür Sanat Okulu için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Kültür-Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Edebiyattan müziğe, resimden mimariye birçok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye’sini inşa edecek gençleri beklemektedir.

Mülakatla seçilecek 70 öğrenci alınacak

Kültür Sanat Okulu adayları, www.kultursanatokulu.com internet sitesi üzerinden detaylar hakkında bilgi edinip başvurabilirler. Tamamen ücretsiz olan program için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019. Söz konusu eğitime, mülakatla seçilecek 70 öğrenci alınacak.

Kültür Sanat alanında öne çıkan isimler 5 hafta sonu, 10 gün, 30 dersten oluşan müfredat boyunca bilgi ve birikimlerini gençlere aktaracaklar.

Aynı zamanda, projede gerçekleştirilecek eğitimlerin, görüntülü kaydı alınıp yazılı ve görsel olarak gençlerin kullanımına sunulması planlanmaktadır.

TÜGVA 39 ilde yurt imkanı sağlıyor
GÜNDEM
TÜGVA 39 ilde yurt imkanı sağlıyor

TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak
GÜNDEM
TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak


Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.