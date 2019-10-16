TÜGVA Kültür Sanat Okulu başlıyor

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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM'yi bilgilendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bize bu kadar saldırmalarının sebebi yaşadıkları hayal kırıklığıdır" dedi.