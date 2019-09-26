Tüm sporlar TRT Spor 2'de

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili bilgi verdi. Sporun, yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Eren, spor yayıncılığı konusunda uzun bir birikime sahip olan TRT’nin spor camiasına yeni atılımlarla katkı sağlamak arzusunda olduğunu söyledi.

İbrahim Eren

SPOR KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞACAK

Bu yıl şu ana kadar 400 canlı yayın gerçekleştirdiklerini, bunların 191’inin futbol, 201’inin ise diğer branşlarda olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti: “Federasyonlarımızın sayısı futbolla birlikte 65’e ulaştı. Bu da birçok faaliyet, şampiyona ya da kupa organizasyonu demek. Takdir edilir ki bütün bu spor müsabakaları, tek bir kanalın yayınlayabileceği sayıdan çok fazla olacaktır. Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük. Sonucunda Türk sporuna hizmet edecek, sporun futbol dışındaki tüm amatör ve profesyonel olimpik branşlarının yer alacağı yani sporun her rengini görebileceğimiz bir kanalı halkımız ile buluşturuyoruz.”

OLİMPİYATIN YENİ ADRESİ

TRT Spor2’nin içeriği hakkında bilgiler de veren Eren, tüm federasyonlar ile ulusal ve uluslararası bütün faaliyetlere açık olduklarını vurguladı. Birçok branşı izleyiciye ulaştıracaklarını anlatan Eren, şu değerlendirmeyi yaptı: “Atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, masa tenisi, basketbol, buz hokeyi gibi birçok branştaki müsabakaları canlı ya da banttan ama mutlaka izleyiciye ulaştıracağız. Ayrıca, aralimpik sporcularımızın da faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Sporcuların sadece müsabaka anları değil, yaşam kesitlerinden örnekler ve kampları da yeni kanalımızda olacak.”

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