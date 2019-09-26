Hayat Tüm sporlar TRT Spor 2de
AKTÜEL

Tüm sporlar TRT Spor 2'de

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili, “Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek yeni bir kanal olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Spor2’nin yayın akışında, atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, tekvando, buz hokeyi gibi birçok spor dalının müsabakaları yer alacak.
TRT Spor2’nin yayın akışında, atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, tekvando, buz hokeyi gibi birçok spor dalının müsabakaları yer alacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili bilgi verdi. Sporun, yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Eren, spor yayıncılığı konusunda uzun bir birikime sahip olan TRT’nin spor camiasına yeni atılımlarla katkı sağlamak arzusunda olduğunu söyledi.

İbrahim Eren

SPOR KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞACAK

Bu yıl şu ana kadar 400 canlı yayın gerçekleştirdiklerini, bunların 191’inin futbol, 201’inin ise diğer branşlarda olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti: “Federasyonlarımızın sayısı futbolla birlikte 65’e ulaştı. Bu da birçok faaliyet, şampiyona ya da kupa organizasyonu demek. Takdir edilir ki bütün bu spor müsabakaları, tek bir kanalın yayınlayabileceği sayıdan çok fazla olacaktır. Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük. Sonucunda Türk sporuna hizmet edecek, sporun futbol dışındaki tüm amatör ve profesyonel olimpik branşlarının yer alacağı yani sporun her rengini görebileceğimiz bir kanalı halkımız ile buluşturuyoruz.”

OLİMPİYATIN YENİ ADRESİ

TRT Spor2’nin içeriği hakkında bilgiler de veren Eren, tüm federasyonlar ile ulusal ve uluslararası bütün faaliyetlere açık olduklarını vurguladı. Birçok branşı izleyiciye ulaştıracaklarını anlatan Eren, şu değerlendirmeyi yaptı: “Atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, masa tenisi, basketbol, buz hokeyi gibi birçok branştaki müsabakaları canlı ya da banttan ama mutlaka izleyiciye ulaştıracağız. Ayrıca, aralimpik sporcularımızın da faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Sporcuların sadece müsabaka anları değil, yaşam kesitlerinden örnekler ve kampları da yeni kanalımızda olacak.”

REKLAM

Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt
SPOR
Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.