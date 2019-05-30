Tunuslu kardeşler teravihi birlikte kıldırıyor

Tunus'un Ben Gardan şehrinde 16 yaşındaki Emir Hamrun ile 14 yaşındaki kardeşi Muhammed ilk kez imam olarak hatimle teravih namazını birlikte kıldırmanın heyecanını yaşıyor.

Kentteki Hazreti Osman Bin Affan Camisinde, teravih namazını hatimle kıldıran yaşları küçük iki hafız imam kardeşin arkasında büyük küçük herkes saf tutuyor.

Hafız Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cerbe adasında hafızlık yaptıklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i iki yıldan az bir süre içerisinde ezberledik. Bir buçuk yıl boyunca da Tatavin şehrinde ezberlerimizi pekiştirmek için çalıştık." dedi.

İlk kez teravih namazı kıldırıyorlar

Camiye teravih namazı kıldırmak için ilk kez geldiklerini söyleyen Muhammed, ağabeyi Emir ile imam olarak görev yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ağabey Emir de kardeşiyle beraber bu yaşlarda cemaate imam olmanın çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "İki kardeş arasında örnek bir iş birliği sergilemekten gurur duyuyorum. Gençlere ve çocuklara Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalarını ve onu ezberlemelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ben Gardan vaizi Abdullah el-Mansuri de kentte ilk defa bu yaştaki genç çocukların hatimle teravih namazını kıldırdığını belirterek, teravih namazını iki kardeşin kıldırmasından ayrıca gurur duyduklarını söyledi.

Mansuri, hafızlık okullarının yoğun olduğu bir şehir olarak bilinen Medenin şehrindeki Din İşleri Müdürlüğünün gençlere yönelik hafızlık eğitimi verdiğini ve eğitimini tamamlamış 12 kişinin şu anda imamlık yaptığını dile getirdi.

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Halk memnuniyetle karşıladı

Hazreti Osman Bin Affan Camii imamı Nureddin Hemiyle ise camilerde genç çocukların imamlık yapmasının halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Din İşleriyle genç imamlar hakkında görüşme yaptık. Ben Gardan halkı olarak küçüklerin namaz kıldırmasını benzersiz ve onurlu bir deneyim olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.