Turist vizesiyle hac kâbus oldu

Turist vizesiyle Suudi Arabistan'a giden binlerce kişi, hac vizesi olmayanların Mekke'ye alınmayacağı uyarılarına rağmen mağdur olduğu gibi mağduriyet de yaşattı. Hac umuduyla Mekke'ye ulaşan turistler, 50 dereceyi aşkın hava sıcaklığının olduğu bölgede hem ulaşım araçlarından hem de çadır imkanından yoksun kaldı.

31 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Bu yıl yaklaşık 1,8 milyon hacı, kutsal topraklara gitti. Ancak hac döneminde yasak olduğu halde turist vizesiyle hac yapmak isteyen binlerce kişi, çeşitli olumsuzluklara ve vefat sayılarının artmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre hac ibadeti sırasında vefat eden bin 301 hacıdan 31’inin Türk olduğu öğrenildi.

Mustafa Yıldırım

45 GÜN ÖNCEDEN VİZE ALDILAR

Mısır, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerden yaklaşık 45 gün önce turist vizesi alarak kutsal toprakların yolunu tutan izinsiz hacılar, mağduriyet yaşadı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Suudi Arabistan hac döneminde turist vizesi sistemini kapattı. Böylece turist vizeli hacı adayları, sağlık başta olmak üzere hiçbir imkandan yararlanamadı.

YOLLARDA PERİŞAN

Suudi yetkililer, turist vizesiyle hacı olmak isteyen kişileri, otellerden toplayıp Cidde'ye getirdi. Ancak vatandaşlar, Mekke'ye ulaşmak için dağ tepe demeden kilometrelerce yol yürüyerek yeniden Mekke'ye vardı. Suudi polisi tarafından yeniden Cidde'ye getirilen izinsiz hacılardan birçoğunun bu yol sürecinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Arafat'a gidişlerde yerel işletmecilerce verilen sözler tutulmazken insanlar 50 dereceyi aşan hava sıcaklığının olduğu bölgede, hem çadırsız hem de ulaşım araçlarından yoksun kaldı.

ODALARI 8 BİN DOLARA SATTILAR

Turist vizesiyle hac ibadetini yerine getirmek hayaliyle Suudi Arabistan'a giden A.B yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: “Ben vizeyi Ramazan Bayramı sonrası aldım. Turist vizesi alan bir kişinin orada 90 gün kalma ve giriş çıkış yapma hakkı oluyor. Tur şirketleri fırsatçılık yaptı. Orada çeşitli sağlık sorunları yaşadım, turist vizesiyle gittiğim için tedavi olacak bir hastane bulamadım.

Turizm acenteleri ortalama 2-3-4 kişilik odalar için 8 bin dolara kadar ücret talep etti. Hac ibadetimi de yerine getiremedim. Arafat’ta bize çadır temin edecek firmalar da aynı çadırı başka-larına satmış.”

İnsanlar Arafat’ta sıkıştı

Bir acente yetkilisi Mustafa Yıldırım, “Kutsal topraklara hac ibadeti için götürdüğüm 50 kişi içinde turist vizeli kimse yoktu. Mısır’dan yaklaşık bir milyon, Türkiye’den ise yaklaşık 20-30 bin kişi turist vizesiyle bu yıl hacca gitti. Hacda kişi başına 1.20 metrekare düşüyor. Arafat’ın kapasitesine göre Müslüman ülkelerin nüfusunun binde birine karşılık kota konuluyor. Bu yıl Türkiye’den de 85 bin kişi gitti. Arafat’ta turist vizelilerin de eklenmesiyle oluşan kişi başına düşen alan daraldı ve kalabalıkta insanlar sıkıştı. 45-50 derecede insanları sıcağın ortasında çadırsız bıraktılar, vefatlar bundan kaynaklı oldu” dedi. Sorunun Arabistan kaynaklı olmadığını söyleyen Yıldırım, “Yaşananlardan insanların umutlarını sömüren kişiler sorumlu. Ben orada kadınların taşların üzerinde ağladıklarına şahit oldum ve yaşadıkları bu duruma dayanamayarak kadınların bulunduğu çadıra alınmalarını rica ettim” diye konuştu.

Acentelere kanmayın

Turist vizesiyle hac yapmanın kanuni yollarla mümkün olmadığını, vatandaşların ve acentelerin bunu bildiğini anlatan bir başka acente yetkilisi İbrahim Balçok ise şu ifadeleri kullandı: “Buna göz yummak istemeyen Suudi Arabistan, belirlediği sayının dışında hizmet vermeyeceği konusunda uyarıyor. Bunu bile bile birkaç kuruş para kazanmak için yasak olan şeylere başvurup insanları mağdur etmeye gerek yok. Acenteler, insanları bu yolla hacca gitmeye teşvik ettiler. Bu yıl yaşananlar umarım önümüzdeki sene yaşanmaz.”







