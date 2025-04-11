Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı

Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk takdir topladı

17:2811/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Karla kaplı Türk bayrağını elleriyle temizledi
Karla kaplı Türk bayrağını elleriyle temizledi

Bilecik’te polis aracının üzerindeki Türk bayrağının karla kapandığını gören çocuk eliyle karları temizledikten sonra yoluna devam etti.

Bilecik'te bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu gören çocuk karı eliyle temizlemesi takdir topladı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kayhan Mahallesi Konuralp Sokak üzerinde park halindeki polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk bayrağı asıldı.

Bugün Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk bayrağı karla kaplandı. Okul çıkışı eve dönen bir çocuk Türk bayrağını karla kaplı olmasını görmesi üzerine eliyle karları temizledi. Bu görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülerken, çocuk takdir topladı.



#Bilecik
#Bayrak
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??