Türk cerrahlar Hollanda'da tarih yazdı

Türk cerrahlar Hollanda’da tarih yazdı

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 24/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Türk cerrahlar, Leiden Üniversitesi Hastanesi’nde ilk erişkin canlı vericili karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.
Türk cerrahlar, Leiden Üniversitesi Hastanesi’nde ilk erişkin canlı vericili karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Türk cerrahlar, Hollanda’nın en köklü sağlık kurumlarından Leiden Üniversitesi Hastanesi’nde ülkenin ilk erişkin canlı vericili karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Operasyon, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz ve Prof. Dr. Yaman Tokat tarafından yapıldı.

TÜRKİYE'YE GELİP EĞİTİM ALDILAR

Ameliyat öncesinde Hollandalı hekimler, Türkiye’ye gelerek 10 gün boyunca eğitim aldı. Türk ekip tarafından gerçekleştirilen üç nakil operasyonunu gözlemleyen Hollandalı ekip, ülkelerine döndükten sonra kendi merkezlerinde Türk hekimlerin desteğiyle ameliyata hazırlandı. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, “Hollanda’da bugüne kadar sadece kadavradan karaciğer nakli yapılıyordu. Çocuklarda canlı vericili nakil denemeleri olmuş ama erişkin bir hastaya ilk kez bu yöntem uygulandı. Bu nedenle operasyon, ülke tarihinde bir ilk” bilgisini verdi. Karakayalı, “Başta sadece danışmanlık yapacağımızı sanıyorduk ama bizden ameliyatı gerçekleştirmemizi istediler. Operasyonu biz yaptık, onlar da eşlik etti” diye konuştu. Naklin 45 yaşındaki hastaya, 29 yaşındaki yeğeninden yapıldığını belirten Karakayalı, her iki hastanın da durumunun da çok iyi olduğunu belirtti.



