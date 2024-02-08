Türk Edebiyatı Dergisi’nin uzun hikâyesi: Köklere dayanarak günü yorumluyor

Bugün Türk Edebiyatı Vakfı’nın ve Türk Edebiyatı Dergisi’nin kurucusu Ahmet Kabaklı’nın vefatının 23. yıl dönümü. Kabaklı ve arkadaşları tarafından kurulan Türk Edebiyatı Dergisi, Ocak 1972’de Türkiye Edebiyat Cemiyeti’nin yayın organı olarak çıkmaya başladığında Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat dergisi olacağını kimse bilemezdi. 604. sayıya ulaşan dergi, 1978 yılında Türk Edebiyatı Vakfı kurulunca, vakfın yayın organı olarak hayatına devam etti. Bugün vakfın Başkanlığını Serhat Kabaklı, derginin genel yayın yönetmenliğini de İmdat Avşar yapıyor. Türkiye’de yarım asırdır çıkabilmeyi başaran nadir dergilerden biri olan Türk Edebiyatı Dergisi’nin bu kadar uzun soluklu olma hikâyesini, genel yayın yönetmeniyle konuştuk.

İmdat Avşar

GEÇMİŞE TAKILMADAN YENİYİ İNŞA

Türk Edebiyatı dergisi, 1970’li yıllarda ideolojik olarak adeta iki kutba ayrılmış ülkemizde, sağ cenahın ihtiyaçlarından doğduğunu söyleyen İmdat Avşar, derginin bugünlere ulaşma serencamını şu ifadelerle anlattı: “Arz, talepten doğar. Dergimiz, İstanbul’da çıkmasına rağmen Anadolu’nun en ücra beldelerine, köylerine kadar yayılarak edebiyat, kültür ve sanat alanında yerli ve milli düşüncenin temsilcisi ve savunucusu olmuştur. Bu gün Türk Edebiyatı dergisi sadık bir okuyucu kitlesi tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Dergimizin 52 yıldır takip ettiği bir çizgisi var; Kendi köklerinden uzaklaşmadan, köklere dayanarak günü yorumlamak. Sanıyorum bu uzun hikâyenin esas sebebi bu. Ocak 1972’de yayımlanan ilk sayımızda kurucumuz Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı’nın manifesto niteliğinde ‘Çıkarken’ başlıklı bir yazısı yer aldı. Üstadımız orada özetle kendi köklerimize dayanarak, maziden kopmadan, yaşayan Türkçeyi esas alarak, geçmişe de takılıp kalmadan yeniyi inşa edeceğiz diyor. Bizim takip ettiğimiz, Ahmet Kabaklı’nın açtığı bu yoldur.”

46 YILDIR SÜREN SOHBETLER

İlkini üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın yaptığı “Çarşamba Sohbetleri”de vakfın 46 yıldır sürdürdüğü etkinlik olarak kıymetli bir yerde duruyor. Avşar, “Geleneksel ‘Çarşamba Sohbetleri’ neredeyse iki neslin milli ve manevi değerleri benimseyerek bir şahsiyet kazanmasına sebep oldu. Dergi ve sohbetler, Türk Edebiyatı Vakfı’nın okulları olmuştur. Bu kürsüde konferans veren nice edebiyat, kültür, sanat ve bilim insanının konuşmaları, daha sonraları yeni nesillerin de faydalanmaları amacıyla ‘Devler Konuşuyor’ başlığı altında iki ciltlik kitap olarak vakfımızca yayım-lanmıştır” diye anlatıyor bunu.

ARMAĞAN KİTAP HAZIRLANIYOR

Kabaklı’nın 100. doğum yıl dönümüne armağan kitap hazırlığı içinde olduklarını söyleyen İmdat Avşar, “24 Mayıs 2024, Ahmet Kabaklı üstadımızın 100. doğum yıl dönümü. Vakfımızın başkanı Serhat Kabaklı ve yönetim kurulumuzun kararıyla, bir armağan kitap hazırlıyoruz. Bu kitap üç bölümden oluşacak. Birinci bölümde onu tanıyanların hatıraları, ikinci bölümde onun eserleri üzerine makaleler, üçüncü bölümde ise edebiyat, kültür ve sanat alanında bu kitap için yazılmış makaleler yer alacak. Görüştüğümüz 84 yazar, şair ve akademisyen, bu esere katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.











