Türk kültürü 6 kıtada ders oluyor

Altı kıtada 387 okuluyla faaliyetlerini sürdüren okul ağıyla dünyada ilk beşe giren Türkiye Maarif Vakfı yaklaşık 50 bin orta öğretim öğrencisine ders olarak okutacağı Türk Kültürü ve Medeniyeti Dersi Öğretim Programı’nı kamuoyuna açıkladı. Dersin ana muhtevası uzman bir ekip tarafından belirlendi. Türkiye’de günlük hayat, mutfak kültürü, dayanışma kültürü, sanat, dil, edebiyat ve mimari başta olmak üzere toplam 14 tema etrafında belirlenen dersin muhtevası ve uygulama süreçleri için Türkiye’nin tarih, kültür, dil, medeniyet alanlarında çalışmalar yürüten ilgili kurumlarının başkanları, üniversiteler, Türkçe öğretimi, dil, kültür ve medeniyet alanlarında çalışan akademisyen, yazar ve uzmanlar Türkiye Maarif Vakfının koordinasyonunda buluşarak fikir, eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz başta olmak üzere alanında uzman 21 akademisyen, yazar, gazeteci ve edebiyatçı katıldı.

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10 KONU BAŞLIĞI BELİRLENDİ

Türkiye Maarif Vakfının verdiği bilgiye göre dersin muhtevası belirlenirken farklı ülkelerin aynı amaçla hazırladığı kültür öğretimi kitapları tarandı. İncelenen kitaplardaki konular ve bu konuların hangi sıklıkla işlendiği tespit edildi. Buna göre sırasıyla kültür sanat, eğitimi, meşhur şahsiyetler, resim, devlet yapısı, tarih, bayramlar, yemek/mutfak, din ve müzik gibi 10 konu başlığı öne çıktı. alanında uzman akademisyenlerle yapılan çalıştay sonucunda oluşturulan taslak metin MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına sunularak 30 sayfalık bir ders programı ortaya koyuldu.

DERDİMİZ KENDİMİZİ ANLATMAK

Dersin muhtevasının ele alındığı istişare toplantısında konuşan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak neden böyle bir derse ihtiyaç duyduklarını şu cümleyle ifade etti: “Büyüyen Türkiye’nin hikayesini biz Anadolu insanı olarak kendimiz anlatalım istedik.” Ders materyallerinin hazırlanması için düzenlenen istişare toplasında Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mustafa İsen ve Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun ile birçok kurumdan değerli isimler görüşlerini paylaştı.

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Şenliklerden mutfak adabına

Ortaöğretim Türk Kültürü ve Medeniyeti Ders Programı 14 ana tema ile 40 alt temadan oluşarak öğrencilere 127 kazanımı sunuyor. Programın ana temaları şu başlıklardan oluşuyor: Kültürden Medeniyete, Türkiye ve Türkler, Türkiye’de Günlük Hayat, Türk Mutfak Kültürü, Gelenekten Geleceğe (İnançlar ve ritüeller, doğum, evlilik ve ölüm gelenekleri, bayramlar, şenlikler alt temalarıyla), Dayanışma Kültürü, Dil ve Edebiyat, Sanatın Dili, Türk Mimarisi, Bilim ve Teknoloji, Oyun ve Spor, Eğitim, Türkiye’de Turizm ve son olarak da Kültürlerarası İlişkiler.