Türk yayınevleri Gürcü kitapseverlerle buluştu

Türkiye’nin “Odak Ülke” olarak katıldığı “24. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı”, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Expo Georgia Fuar alanında kitapseverlerle buluştu. Fuarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde edebiyat, çocuk ve eğitim yayıncılığı yapan, A7 Kitap, Akdemi Yayınları, Bulut Yayın, Büyük Doğu Yayınları, Damla Yayınevi, Mavi Ağaç, Tudem Eğitim ve Yüksek Başarı Yayınları yer aldı. Yayınevlerinin profesyonel görüşmeler yapmaları için ikili görüşme alanlarının oluşturulduğu Türkiye standında, “Edebiyatta Göç” başlıklı illüstrasyon sergisi ziyarete açıldı.

Çocuk kitapları bölümünde Yunus Emre Enstitüsü tarafından ebru çalışması yapılırken, açılışta mini musiki konseri de verildi. Gürcistan Yayıncılar Birliğince desteklenen “Odak Ülke Türkiye Kültürel Programı”nda, İskender Pala, Mario Levi, Tarık Tufan, Adnan Özer, Aslı Perker, Betül Sayın, Melike Günyüz, Metin Celal, Nermin Yıldırım, Ömer Erdem, Fırat Sunel ve Nebi Gümüş’ün de aralarında bulunduğu şair ve yazarlar, Gürcü edebiyatçılarla ortak söyleşilere katılacak.

GELECEK NESİLLER GÜÇLENECEK

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye standında yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin kitap, okur-yazarlık oranı, edebiyat ve kültürle güçleneceğine inandığını belirterek, “Böyle bir güzel bir katılıma sahip olmak, burada dost Gürcistan’da, Tiflis’in en güzel yerlerinden birinde, Gürcistan’ın bağımsızlık gününde, bizi gururdan kanatlandırdı. Çok teşekkür ederim” dedi.

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TÜRKİYE YILDA 400 MİLYON KİTAP ÜRETİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kitapsız, sözsüz, yazısız kültürü aktarmak mümkün değil. Sonuçta eğer kitap varsa söz vardır. Ne kadar kitap varsa, o kadar aktarım söz konusudur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yıl içinde 80 binden fazla başlıkta 400 milyon kitap üretir hale geldiğini, eğitim kitaplarıyla bu sayının 600 milyona ulaştığını vurgulayan Demircan, emeği geçen herkesi tebrik etti. Fuarda, “Odak Ülke Türkiye” ve “Dünya Türk edebiyatını okuyor” yazılı broşürler dağıtıldı.

MİLAT OLACAK

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da Tiflis Kitap Fuarı’nın Frankfurt ve Londra kitap fuarlarından sonra İstanbul Ticaret Odası’nın Kültür Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği üçüncü partner ülke etkinliği olduğunu söyledi. Fuarın iki ülkenin kültürel yakınlaşmasında bir milat olacağına inandıklarını belirten Kuralay, “Salgının etkilerini kaybetmeye başladığı bir dönemde, Tiflis’te kültürel işbirliğimize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Aramızdaki bağları daha da güçlendiriyoruz. Daha da önemlisi, yeni bir döneme kitapla giriş yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

HAYAT 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu