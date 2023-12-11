Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nde yeni yönetim

Filistin’deki işgal, sanatçıların çizgileriyle dile geldi. Dünyaca ünlü Filistinli illüstratörlerin eserlerinin yer aldığı “Filistin, Daima” sergisi Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Yaşananları tüm açıklığıyla ortaya koyan sergide İsrail zulmünden, batı medyasının ikiyüzlülüğüne, Filistin’in bir gün eski özgürlüğüne kavuşacağı çizimlere kadar çeşitli eserler bulunuyor.