Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nde yeni yönetim

Derneğin 2021-2023 dönemi faaliyetlerini kapsayan tanıtım filminin gösterildiği kurulda, konuşmaların ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu açıklandı.
Ekrem Erdem’in başkanlığındaki yönetim kurulunda; Ahmet Nasuhi Bayrakçı, Ali Bekgöz, Ali Erdem, Ayhan Küçük, Ayşe Nur Çalıkçı, Aytaç Ören, Cemal Özdemir, Faysal Atmaca, Feridun Tekbıyık, Habibe İskender Delibaş, Hülya Gümüştepe, İrfan Çalışan, Mehtap Şenkaya, Nedret Apaydın, Orhan Albayrak, Osman Kaymak, Ömer Berkli, Önder Piyade, Salih Güzel, Seyfettin Dilaver, Seyfullah Şahbaz, Üzeyir İlbak, Yusuf Murat Gürbüz ve Zekeriya Kaan yer alacak.