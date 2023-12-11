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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nde yeni yönetim

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

11:50 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Derneğin 2021-2023 dönemi faaliyetlerini kapsayan tanıtım filminin gösterildiği kurulda, konuşmaların ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu açıklandı.

Ekrem Erdem’in başkanlığındaki yönetim kurulunda; Ahmet Nasuhi Bayrakçı, Ali Bekgöz, Ali Erdem, Ayhan Küçük, Ayşe Nur Çalıkçı, Aytaç Ören, Cemal Özdemir, Faysal Atmaca, Feridun Tekbıyık, Habibe İskender Delibaş, Hülya Gümüştepe, İrfan Çalışan, Mehtap Şenkaya, Nedret Apaydın, Orhan Albayrak, Osman Kaymak, Ömer Berkli, Önder Piyade, Salih Güzel, Seyfettin Dilaver, Seyfullah Şahbaz, Üzeyir İlbak, Yusuf Murat Gürbüz ve Zekeriya Kaan yer alacak.



#Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
#Ekrem Erden
#Kültür Sanat
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