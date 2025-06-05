Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Afganistan'daki Türk mezarlığına ziyaret

Şuheda-ı Salihin bölgesinde bulunan mezarlığa giden TDV ekibi, farklı dönemlerde Afganistan'da vefat eden Türk vatandaşlarının kabirlerinin başında dua etti. Ziyarette, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de yer aldı.