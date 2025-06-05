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Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Afganistan'daki Türk mezarlığına ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Afganistan'daki Türk mezarlığına ziyaret

09:255/06/2025, Perşembe
AA
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Türkiye Diyanet Vakfı ekibi
Türkiye Diyanet Vakfı ekibi

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, başkent Kabil'deki Türk mezarlığına ziyarette bulundu.

Şuheda-ı Salihin bölgesinde bulunan mezarlığa giden TDV ekibi, farklı dönemlerde Afganistan'da vefat eden Türk vatandaşlarının kabirlerinin başında dua etti. Ziyarette, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de yer aldı.


Mezarlığın çevre düzenlemesi 2019'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından yaptırılmıştı.





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