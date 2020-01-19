Hayat Türkiye eğitim üssü haline geldi
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Türkiye eğitim üssü haline geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye’de yüksek öğrenim imkanı sunan “Türkiye Bursları” programının 2020 başvuruları başladı. Türkiye Bursları programıyla dünyadaki önemli eğitim merkezleri arasına giren Türkiye, geçen yıl dünyanın 167 ülkesinden 146 bin 600 başvuruyla rekor bir başvuru almıştı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüzlerce ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye uluslararası çapta eğitim olanakları sağlamanın yanısıra sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle de misafir öğrencilere Türkiye’deki en prestijli üniversitelerin kapısını açıyor. Bu fırsatı yakalamak isteyen dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrenci her yıl Türkiye Bursları için yarışıyor. 10 Ocak’ta başlayan başvurular 20 Şubat’ta sona erecek. Başvurular “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresi üzerinden yapılıyor.

KAPSAMLI BURS PROGRAMLARINA ARTAN İLGİ

Türkiye Bursları’nın 2012’den beri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uhdesinde verilmeye başlandığını hatırlatan YTB Başkanı Abdullah Eren, her geçen yıl ilginin arttığını söyledi. Eren, “2012’de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, geçen yıl dünyanın 167 ülkesinden 146 bin 600 başvuruyla rekor bir başvuru aldı. Bu yıl da inşallah bu sayının üstünde bir başvuru ile yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye Bursları’nın yoğun başvuru almasında kapsamının çok geniş olmasının da etkili olduğunu vurgulayan Eren, “Üniversiteye yerleştirmeden barınmaya, sağlık harcamalarından geliş-dönüş ulaşım ücretlerine kadar çok geniş bir kapsama sahip. Bu yönüyle de dünyanın en kapsamlı burs programlarından” ifadesini kullandı.

SAYI 178 BİNE ÇIKTI

Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısı giderek artarken, ülkemizde bulunan üniversitelerin gelişimine ve uluslararasılaşmasına büyük katkı sunan Türkiye Bursları aynı zamanda Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirdi. 2011 yılında yaklaşık 30 bin uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim alırken şimdilerde ise bu sayı 17 bini burslu olmak üzere 178 bine çıktı. Uluslararası eğitim ihraç eden ülkeler arasına giren Türkiye artık burs programlarının yanında kendi hesabına okumak isteyen öğrencilerin de kariyer planlamaları arasında.

TÜRKİYE MEZUNLARI AİLESİ BÜYÜYOR

  • YTB, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerinde dönen mezunları da yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” ve yine dünyanın farklı noktalarında kurulan Türkiye Mezun Dernekleri vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişimi geliştirirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye’nin gönül elçileri “Türkiye Mezunları”, 160 ülkeye yayılmış, 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.

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