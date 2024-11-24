Türkiye’de çok sıcak karşılandım

Saint Stacy’yi ilk olarak uzun yıllar önce Kadebostany’nin canlı vokalisti olarak tanıdık. Tarzı, stili ve sesi ile gittikçe büyüyen bir hayran kitlesi oluşturdu. Avrupalı sanatçı ile yeni projesini ve merak edilen Kadebostany ile şimdiki bağını konuştuk.

Sizi 2020’ye kadar Kadebostany’nin vokalisti olarak tanıdık. Öncelikle bu proje bitti mi?

Evet, Kadebostany ile güzel vakit geçirdim ama şu anda solo projeme tamamen odaklanmış durumdayım. Kadebostany ile hâlâ yakınım, aynı şehirde yaşıyoruz ve sürekli birbirimizi görüyoruz, bazen birlikte fotoğraflar veya başka projeler üzerinde çalışıyoruz.

Kendi isminizle devam etme projesi nasıl gelişti ve bu korkuttu mu sizi?

Kesinlikle korkutucuydu ama buna değerdi. Yeni projeye tamamen başlamak çok büyük zorluk ve bir sürü enerji gerektiriyor. Son 3 senedir hem müzikal hem görsel olarak yeni şeyler yapmaya odaklandım ayrıca prodüksiyon veya kayıt gibi yeni şeyler öğreniyorum.

Türkiye’de de önemli sahneler aldınız. Türkiye deneyimleriniz nasıl?

Muazzam, Türkiye’de yer aldığımız tüm sahnelerle ilgili çok güzel anılarım var. Türk seyircisinin öyle bir enerjisi vardı ki gerçekten çok beğendim.

İstanbul’u nasıl tanımlarsınız ve Türk sanatçılarını tanıyabildiniz mi?

Benim için en özel şey İstanbul gibi eşsiz şehrin genel havası, enerjisi ve tabi ki yemekleri. Türk ünlülere çok aşina değilim ama Barış Demirel veya Mahmut Orhan gibi ünlüleri tanıyorum.

Projeniz 1 yıla yakın sürede 10 milyon izlenme aldı bu başarıyı bekliyor muydunuz?

Projemi başlattığımda hiçbir şey beklemiyordum. Ben sadece çok çalışabileceğimi ve istikrarlı olacağımı sanıyordum. Bugün bu kadar çok insanın ilk şarkılarımı dinlemelerinden ve projemle bağlantı kurmalarından çok mutluyum, bu beni daha fazlasını yapmaya motive ediyor.





Turnemde Türkiye var

İlk albüm müjdesini 2025 diye aldık ve ardından Avrupa turnesi… Detayları öğrenebilir miyiz?

Şimdi 2025 yılının baharında çıkacak olan yeni albümün üzerinde çalışıyorum ve bunu ilk Avrupa turnem takip edecek. Şu anda yeni besteler üzerinde çalışıyorum, şarkılarımı tamamlıyorum ve çalışıyorum. Kalbime yakın bir şeyi oluşturmak için gerçekten vakit ayırmak istiyorum. Bu heyecanlı bir süreç.

Avrupa turnesine Türkiye’de giriyor mu?

Tabii ki… Türkiye kesinlikle Avrupa turunun parçası olacak. Orada her zaman çok sıcak karşılandım ve geri döneceğim için gerçekten heyecanlıyım. Türk hayranlarımdan aldığım enerji inanılmaz ve projeyi hayata geçirmek için harcadığım onca şeyden sonra, pozitif enerjiye kesinlikle ihtiyacım olacak. Hepinizi görmeyi ve özel anları paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Muhteşem olacak.











