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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı?

Sağlık Bakanlığı, Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye'de vaka olup olmadığına ilişkin; "Türkiye'de rastlanmamıştır, henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı. Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Seda Ekinci
13:33 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:10 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?
Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

Sağlık Bakanlığı, Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının, "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu" hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maymun çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. DSÖ - WHO), Çarşamba günü aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox / Mpox) virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti. DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu. Peki nedir bu Maymun çiçeği? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?


Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun Çiçeği virüsü (MPV veya MPXV), çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türüdür. Variola (VARV), sığır çiçeği (CPX) ve vaksinya (VACV) virüslerini içeren insan ortopoks virüslerinden biridir.

Maymun çiçeği belirtileri neler?

Maymun çiçeği hastalığı, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntülere) neden olur.

Yakınmalar, virüs ile temas ettikten sonra ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkar.
Hastalığı ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik görülür. Bu belirti ve bulguların çoğu birçok hastalıkta görülebilir ancak lenf bezi şişliğinin olması özellikle çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayırmada önemlidir.

Maymun çiçeği nasıl bulaşır?

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor. Maymun çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

#Sağlık Bakanlığı
#maymun çiçeği
#M çiçeği
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