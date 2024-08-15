DSÖ, Maymun çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi. Peki maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler.