Türkiye'den geldin cezası: ​Kahire'ye iner inmez tutuklandı

Sisi rejimi yeni ABD başkanı Joe Biden’in göreve gelmesinin ardından özgürlükleri kısıtlamayacağını vaat etmiş ve bazı gazetecileri serbest bırakmıştı. Ancak İstanbul’dan Kahire’ye giden Mısırlı ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire Havalimanı’nda tutuklandı.

DÜNYA ‘Erdoğan daha başarılı’ diyemezsin

Ailesi, hakkında açılmış bir dava olmadığını belirttiği gazetecinin bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve kendisinden haber alamadıklarını duyurmuştu. Mısır Gazeteciler Sendikası’ndan bir kaynak el-Cemal’in yargıya hakaretten 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını iddia etti. Gazetecinin sorguya çekildikten sonra Tora Hapishanesi’ne nakledileceği öne sürüldü.

DÜNYA Alman Cem Özdemir kudurdu Merkel'i eleştirdi: Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek veriyoruz

El-Cemal’in tutuklanması tepkilere yol açtı. Arap Medyası Özgürlük Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Gazeteci Cemal el-Cemal’in, herhangi bir suçlamayla açılmış davası yoktu. Mısır anayasası hükümlerine göre dilediği gibi Mısır’a seyahat etme hakkına sahiptir. Tutuklanması ve bunun gizlenmesi anayasa hükümlerine, basın özgürlüğüne ve bağımsız gazetecilere yönelik açık bir ihlaldir. Mısırlı yetkilileri El-Cemal’i serbest bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

Tamamen kuşatıldım demişti