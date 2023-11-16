Türkiye’nin Fast Food’ta favorisi döner oldu.

Türkiye’nin 81 ilinde hamburgerden makarnaya, kahvaltıdan dünya mutfağına, kahveden tatlıya yaklaşık 1 milyon farklı ürünün 7/24 sipariş verilebildiği Trendyol Yemek, 16 Kasım “Dünya Fast Food Günü” nedeniyle Türkiye’nin 1 yıllık fast food siparişi sonuçlarını paylaştı. Verilere göre, 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verilirken en çok sipariş verilen ay olarak ekim ayı öne çıktı. Trendyol Yemek uygulamasından bu yıl en çok sipariş verilen fast food ürünü yüzde 21’lik oran ile döner oldu. Döneri burger, pizza, çiğ köfte, kebap, sokak lezzetleri, pide ve lahmacun takip etti.





Türkiye’nin tercihi fast food’tan yana

Trendyol Yemek’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye %74 oranla fast food tercih ediyor. Verilere göre %18 oran ile döner birinci sırada yer alırken sıralamada %13 ile burger, %10 ile pizza, %7 ile çiğ köfte, tavuk, kebap ve %6 oran ile pide & lahmacun, sokak lezzetleri yer alıyor.

En çok sipariş 17:00 – 20:00 saatleri arasında

Trendyol Yemek verilerine göre, en yoğun sipariş verilen saatler 17:00 – 20:00 saatleri olarak ortaya çıktı. En çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; Ankara Çankaya, İstanbul Pendik ve İstanbul Ümraniye en çok sipariş veren ilçeler oldu. İstanbul ilçelerinde ise Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenyurt, Beylikdüzü, Maltepe, Üsküdar ve Bağcılar’ın tercihi burger olurken Beykoz ve Pendik döneri tercih etti.





Trendyol Yemek uygulamasında fast food ürünleri satan satıcılar, geçen yıla göre %8,22 oranında artış gösterdi.





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