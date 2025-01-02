Türkiye’nin ‘Koca’ kanatları

Türkiye, yurt dışında bulunan vatandaşlarının kriz dönemlerinde güvenli bir şekilde ülkeye dönüşünü sağlamak adına gerçekleştirdiği başarılı tahliye operasyonlarıyla dünya genelinde dikkat çekiyor. Son yıllarda pandemi sürecinden Libya, Yemen, Afganistan, Kazakistan, Ukrayna, Sudan, Nijer, Gazze ve Lübnan’a kadar birçok farklı kriz bölgesinde gerçekleştirilen tahliyeler, ülkemizin konsolosluk hizmetlerinin etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Ekim 2023’de Gazze’de İsrail’in giriştiği soykırımla birlikte Türkiye, bölgedeki vatandaşlarını hızla tahliye etmek için harekete geçti. Bu süreçte 524 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 171 KKTC vatandaşı, 928 yabancı yakını ve 71 medya mensubu ile TİKA çalışanı olmak üzere toplam 1694 kişi güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirildi.

DENİZ VE HAVADA KORİDOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırıları sonrası Türkiye, Lübnan’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için Deniz Kuvvetleri’ni devreye soktu. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı askeri gemiler,

9 Ekim 2024’te Beyrut Limanı’na ulaşarak 966 kişiyi güvenli bir şekilde Mersin’e taşıdı. Türkiye, bu deniz operasyonu ile bu çapta tahliye gerçekleştiren tek ülke oldu.

Tahliyeler, yalnızca deniz operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Lübnan’dan Türkiye’ye dönüşleri kolaylaştırmak adına 17 Ekim 2024 tarihinde Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında bir charter uçuş düzenlendi. Uçuş, vatandaşlarımız ve birinci derece yakınları olmak üzere toplam 169 kişiyi kapsadı. Bu yolcular arasında bir bebek de yer aldı. Charter uçuş, ücretli olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

KOCA YUSUF YİNE SAHNEDE

Pandemi sırasında Çin’deki Türk vatandaşlarını vatanlarına kavuşturan nakliye uçağı Koca Yusuf, Sudan’da yaşanan karışıklıkla da sahne aldı. Geçtiğimiz sene Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar sonrası Türk Hava Kuvvetlerinin “Koca Yusuf”u A400M uçağı tahliyede önemli rol oynamıştı. 170 Türk vatandaşı TA400M askeri kargo uçağı ile tahliye edilmişti.

ÇAĞRI ÜSLERİ

Tahliye operasyonlarının yanı sıra, Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına sunduğu en önemli hizmetlerden biri de Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM). Başlangıçta yalnızca konsolosluk işlemleri için hizmet veren KÇM, pandemi, depremler, vize işlemleri ve kriz dönemlerinde hayati bir başvuru merkezi haline geldi. KÇM, tahliye operasyonlarının planlanması ve vatandaşlarla koordinasyon sağlanmasında etkin bir rol oynadı.

Türkiye’nin bu kapsamlı çalışmaları, kriz dönemlerinde vatandaşlarının yanında olma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle deniz yolu ve hava yolu ile tahliyelerde gösterilen başarının uluslararası arenada da büyük takdir topladığı belirtiliyor.







