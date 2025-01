Türkiye’nin neden ‘Oscar yarışması’ yok?

Her yıl ocak ayının sonu gündemimize giren Oscar ödülleri, mart başındaki tören ile konuşuluyor. Festivallerin, ödül organizasyonlarının tartışıldığı bir dönemde aklımıza gelen soru şu: Türkiye’nin neden Oscar benzeri bir ödül organizasyonu yok?

Sorunun cevabını aramaya başlarken, Oscar’ın festivallerden farkını anlatmak gerekiyor. Film festivallerinde jüriler vardır ve ödülleri bu kurul belirler. Her yıl değişir. 5-10 kişiden oluşur. Oscar ise sektör ödülleri esasında. Ve sektörde olan, Akademi’ye üye herkesin oy hakkı vardır. Binlerce kişinin oyu ödülleri belirler.

İyi ya da kötü denecek bir durum yok. Her iki organizasyon da kendi üretim biçimleri ve yöntemlerinin taltif mekanizmaları. Ticari filmler festivallerde yer almaz, festival filmleri de -genel olarak- sektör ödüllerinde çok yer almaz. Haliyle iki farklı kategoriden bahsettiğimizi bilmemiz gerekiyor (son dönemde Oscar’da bağımsız filmlerin ve festivallerde de boy gösteren yapımların yer alması ayrı bir tartışma konusu).

Daha önce birkaç denendi ancak devamı gelmedi. Sektör bileşenlerinin bir araya gelememesi temel mesele sanırım. Ve elbette en önemli gerekçe, Oscar ödüllerini belirleyen Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) benzeri bir oluşumun olmaması. Zira bütün sektörü temsil edecek çatı bir kuruluş lazım. Meslek birlikleri, sendikalar, dernekler, vs bunun altında yer alır. Bir çeşit konfederasyon…