Ortalık karıştı ama hiçbir şey değişmeyecek

Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu tekel ya da işleyiş sinema ve dizi sektörüne has değil. O yüzden çok da şaşırmıyoruz. Zira ticaretin döndüğü her yerde tekel oluyor. Buradaki fark ise sanatçı sıfatını taşıyan ve toplumun gözü önünde olan, hatta kanaat önderi kabul edilen isimlerin sadece birkaç kişinin ağzına bakıyor olması.

Ve her şey ama her şey reklam pastası için yaşanıyor. Toplamda milyarlarca liranın bulunduğu masadaki pastadan kimin ne kadar dilim alacağını zaten o masada olanlar belirliyor. Kapitalizm zaten bu demek. Yeteneğe, hukuka riayet etmek değil, kazancı çoğaltmak üzerine kuruluyor her düzen.