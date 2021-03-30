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​TVNET Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü

TVNET Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü

TVNET, Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TVNET Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü
TVNET

Dünya Basın Mensupları Derneği kuruluşunun 10. yılını, DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç öncülüğünde koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Çırağan Sarayı'nda kutladı.

Sanat, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok misafirin ağırlandığı gecede yılın 'en'leri ödüllendirildi.

Albayrak Medya bünyesindeki TVNET, Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.

Ödülü TVNET Haber Yayın Şefi Erkan Kaymaz teslim aldı.

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