​TVNET Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü

Dünya Basın Mensupları Derneği kuruluşunun 10. yılını, DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç öncülüğünde koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Çırağan Sarayı'nda kutladı.
Sanat, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok misafirin ağırlandığı gecede yılın 'en'leri ödüllendirildi.
Albayrak Medya bünyesindeki TVNET, Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
Ödülü TVNET Haber Yayın Şefi Erkan Kaymaz teslim aldı.
#TVNET, Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü. pic.twitter.com/UD6PHmJYND
#TVNET, Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın EN’leri güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü. pic.twitter.com/UD6PHmJYND— TVNET (@tvnet) March 30, 2021