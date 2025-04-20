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TYEK etkinliklerinde bu hafta

TYEK etkinliklerinde bu hafta

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
17:0320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Erken dönem yazması Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu'ndan Şerhu Muhtasari’t-Tahavî yakından incelenecek.
Erken dönem yazması Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu'ndan Şerhu Muhtasari’t-Tahavî yakından incelenecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın nisan programında bu hafta üç önemli etkinlik yer alıyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEK) bu ay birbirinden özgün eğitim ve seminerlerle vatandaşlarla buluşacak. Kurum, yarın, 24 ve 25 Nisan'daki etkinliklerle çalışmalarını misafirlerine aktaracak, merak edilenleri cevaplayacak. Etkinlikler sayesinde yazma eserler üzerinden tarihî ve kültürel mirasımız hakkında derinlemesine bilgiler sunulurken, kültürel mirasın korunmasına dair konuşmalar, seminerler ve atölyelerle alana ilgi duyan isimler biraraya geliyor. Yarın düzenlenecek etkinlikte, “12. Yüzyıla Tarihlenen Erken Dönem Bir Yazma Eserde Bozulmalar: İnceleme ve Konservasyon Teknikleri” ele alınacak. Kurumun restoratörlerinden Kevser Görgülü Uçar’ın katılımcılara çalışmaları anlatacak. Erken dönem yazması Süleymaniye Kütüphanesi'nde yer alan Damat İbrahim Paşa Koleksiyonu'ndan Şerhu Muhtasari’t-Tahavî, yakından incelenecek; yapım teknikleri, geçirdiği onarımlar, eserde görülen bozulmalar ve tüm bu etkenlerin konservasyon kararlarına olan etkileri değerlendirilecek. Etkinlik 14.00'te Rami Kütüphanesi, 105 numaralı salonda yapılacak.

Etkinlik sonrası sergi gezilecek

24 Nisan salı 14.00'teki "Sultanların Mushafları Sergisinden Cilt Örnekleri" etkinliğinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Melike Kazaz konuşacak. Rami Kütüphanesi, Salon 176'da bir saat sürecek programın ardından Rami Kütüphanesi'ndeki "Sultanların Mushafları Sergisi" uzmanlar eşliğinde gezilecek. 25 Nisan cuma günü ise ikinci kez "Yazma Eserlerde Ebru" atölyesi yapılacak. TYEK Uzmanı Rümeysa Nur Şahin'in katılacağı etkinlik 15.00'te Rami Kütüphanesi, Salon 176'da düzenlenecek. Etkinliklere kayıt ve detaylı katılım bilgileri için TYEK'in sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz.

TYEK X hesabı




#Türkiye Yazma Eserler Kurumu
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Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh anlamı (Kelime - i Şehadet)