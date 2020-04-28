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Hayat Uberden sağlık çalışanlarına özel ücretsiz taksi hizmeti Medikal Taksi
AKTÜEL

Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz taksi hizmeti: Medikal Taksi

Uber, Türkiye’deki COVID-19 salgını ile mücadele sürecine destek olmak amacıyla, İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanlarının hastaneden evlerine dönerken ticari sarı taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak “Medikal Taksi” hizmetini 5 bin ücretsiz yolculuk ile başlatıyor. Bu hizmet ile taksi yolculuk ücretleri tamamen Uber tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uber’in salgının yayılmasını önlemek için var gücüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla “Medikal Taksi” hizmetini hayata geçirdi.

Dünya genelinde başlattığı yardım hareketine Türkiye'yi de dahil eden Uber, böylece hem iş yapamayan ticari taksilere destek oluyor hem de sağlıkçıların konforlu şekilde işten eve gitmesine destek oluyor.

İstanbul’daki sağlık çalışanlarını ve taksi esnafını bu zor günlerde destekleyen Uber'in “Medikal Taksi” hizmetinden devlet hastanesinde çalışan sağlıkçılar faydalanabilecek.

Uber Medikal Taksi, sağlık çalışanlarının bir form doldurarak yolculuk talebinde bulunduğu ve ardından yolculuğun telefon üzerinden planlandığı bir taksi rezervasyon hizmeti olacak. Hiçbir kar amacı gütmeyen bu yeni hizmet, İstanbul’daki sağlık çalışanlarını ve aynı zamanda taksi esnafını bu zor günlerde desteklemeyi amaçlıyor.

Uber Medikal Taksi hizmeti sadece sağlık çalışanları için verilecek ve hizmet alanı kapsamında yer alan devlet hastanelerinde geçerli olacak. Uber Medikal Taksi’den faydalanmak isteyen sağlık çalışanları, bu hizmet için özel olarak oluşturulan www.medikaltaksi.com internet sitesini ziyaret edebilirler.

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