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​Üçüzler tıp kazandı

Üçüzler tıp kazandı

Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal üçüz kardeşler, hep aynı okullarda okudu. Kazandıkları Sivas Fen Lisesi’ni de başarıyla bitirdikten sonra da kaderleri değişmedi. Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal
Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal

27 Haziran’da başlayıp 28 Haziran’da sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. On binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Kimi öğrenciler yerleşemedikleri için üzülürken kimisi ise istediği bölümü kazandığı için büyük mutluluk yaşadı. Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı. Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Sivas Fen Lisesinde eğitim gören üçüz kardeşler, hem ailesine hem de Sivas’a büyük gurur yaşattı.

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ÇOK GAYRET ETTİLER

Üçüzlerin babası Oktay Köksal, kızları ile gurur duyduğunu belirterek, “Her aile gibi biz de çocuklarımızın başarısını görmekten, onlara harcadığımız emeğin karşılığını almaktan çok mutluyuz. Onlardan da Allah razı olsun bizi hiç üzmediler, hiçbir zaman ‘kalkın ders çalışın’ deme ihtiyacı hissetmedik. Bu sorumluluğu kendileri taşıdılar. Sonucunu da böyle güzel bir şekilde almış olduk. Ben hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepsi fazlasıyla gayret gösterdiler. Çok mutluyuz” dedi.

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