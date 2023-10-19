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Hayat

UKİD Aliya’yı anacak

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) ve Ketebe Yayınları ortaklığında düzenlenecek etkinlikte Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç anılacak. İzetbegoviç’in vefatının 20. yılı kapsamında gerçekleşecek anma programı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Sarı Saltuk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Sevda Dursun
04:00 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Etkinlik afişi

Etkinlik afişi

#Aliya İzetbegoviç
#UKİD
#Bosna Hersek
3 saat önce
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