UKİD Aliya’yı anacak

Etkinlik afişi
Detaylı bilgi için ukid.org.tr adresi ve derneğin sosyal medya hesapları incelenebilir.
#Aliya İzetbegoviç
#UKİD
#Bosna Hersek
3 saat önce
Etkinlik afişi
Detaylı bilgi için ukid.org.tr adresi ve derneğin sosyal medya hesapları incelenebilir.
Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde sur dışının en büyük mozaiklerine ev sahipliği yapan Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı. Sur dışında bulunan en eski mozaiğin yanı sıra mezar odası, lahit ve iskeletler de müzede sergileniyor. Açılışta ayrıca Medine Müdafaası ile tanınan Ömer Fahreddin Türkkan’ın fotoğrafları ve günlüklerinin yer aldığı sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.