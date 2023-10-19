UKİD Aliya’yı anacak

Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde sur dışının en büyük mozaiklerine ev sahipliği yapan Zeytinburnu Mozaik Müzesi açıldı. Sur dışında bulunan en eski mozaiğin yanı sıra mezar odası, lahit ve iskeletler de müzede sergileniyor. Açılışta ayrıca Medine Müdafaası ile tanınan Ömer Fahreddin Türkkan’ın fotoğrafları ve günlüklerinin yer aldığı sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.