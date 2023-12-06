|
Hayat

Ülker ailesinin mutlu günü: Fatih Ülker ile Ayako Takasu evlendi

ıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Fatih Ülker ve Ayako Takasu, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

13:45 - 6/12/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Fatih Ülker, Ayaku Takasu ile evlendi.
Fatih Ülker, Ayaku Takasu ile evlendi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Betül çiftinin 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker ile Ayako Takasu, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.


Törene çiftin aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, spor, sivil toplum ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.


Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl Japon Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.

Kişisel sitesinde, oğlunun evliliğine yönelik duygularını anlatan bir yazı yayımlayan Ülker, " Ailenin güzelliği ise kendini sürekli geliştiriyor olması. Oğlum Fatih, Ayako ile evlendi ve benim bir kızım daha oldu geçtiğimiz hafta sonu. Ben huzuru ailemde buldum, dilerim çok mutlu bir yuvaları olur. Allah mesut bahtiyar etsin, birlikte nice güzel anılar biriktirsinler inşallah" ifadelerine yer verdi.



#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#GODİVA
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da ne zaman kar yağacak! MGM İstanbul orta ve uzun vadeli hava durumu raporu