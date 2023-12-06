Ülker ailesinin mutlu günü: Fatih Ülker ile Ayako Takasu evlendi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Betül çiftinin 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker ile Ayako Takasu, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.
Törene çiftin aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, spor, sivil toplum ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.
Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl Japon Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.
Kişisel sitesinde, oğlunun evliliğine yönelik duygularını anlatan bir yazı yayımlayan Ülker, " Ailenin güzelliği ise kendini sürekli geliştiriyor olması. Oğlum Fatih, Ayako ile evlendi ve benim bir kızım daha oldu geçtiğimiz hafta sonu. Ben huzuru ailemde buldum, dilerim çok mutlu bir yuvaları olur. Allah mesut bahtiyar etsin, birlikte nice güzel anılar biriktirsinler inşallah" ifadelerine yer verdi.