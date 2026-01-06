Ülker’de üst düzey atama

“33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan Kayhan Zenginoğlu, şirketimizin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirip sahada etkin şekilde hayata geçirilmesine liderlik edecek. Deneyimli satış ekibimizin, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını, müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu’nun satışta global bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker’in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum”