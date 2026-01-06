Ülker’de üst düzey atama

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’in satış organizasyonunda görev değişimi yaşandı. Şirketin Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi.
Ülker'de şu anda Satış Başkan Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, Ocak 2026’da görev devri sürecinde birlikte çalışacak. Oryantasyon sürecinin ardından ocak ayı sonunda Şenel, görevini Kayhan Zenginoğlu’na devredecek. Kayhan Zenginoğlu şirketin satış süreçlerinden sorumlu olacak ve doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya raporlayacak.
Ülker CEO’su Kölükfakı: Zenginoğlu’nun birikimi şirketimize değer katacak
Zenginoğlu: Satış organizasyonumuzun etki alanını daha da genişleteceğiz
Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Kayhan Zenginoğlu ise şunları söyledi:
Kayhan Zenginoğlu kariyeri boyunca farklı ürün kategorilerde ve satış kanallarında görev aldı. Unilever’de 33 yılı aşkın süre çalışan Zenginoğlu, son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapmıştı.
Kayhan Zenginoğlu kimdir?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Kayhan Zenginoğlu, kariyerine 1993 yılında Unilever’de Piyasa Analisti olarak başladı. 1996 yılının sonunda askerlik nedeniyle görevinden ayrılan Zenginoğlu verdiği aranın ardından 1998 yılında Ulusal Zincir Müşterilerinden sorumlu müşteri temsilcisi olarak Unilever’e geri döndü. Zenginoğlu, 2001 yılında ise yerel zincirler kanalına Marmara Bölge Yöneticisi olarak atandı. Satışta geçen kariyeri süresince farklı kategori ve kanallardan sorumlu olan Kayhan Zenginoğlu, Kategori Operasyon Yöneticiliği, Geleneksel Kanal İstanbul Bölge Müdürlüğü, Müşteri Pazarlama Direktörlüğü, Geleneksel Kanal & C&C Direktörlüğü gibi kritik roller üstlendi.
Zenginoğlu, 2019-2024 arasında, Türkiye’deki son rolünde Unilever’in önemli iş kollarından Algida bünyesinde Müşteri İş Geliştirme & Stratejik Planlama Direktörü olarak sergilediği yüksek etki ve dönüşüm liderliğinin ardından, kariyerine uluslararası bir sayfa ekleyerek 2024 sonunda Pakistan’a atandı. Burada The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yaptı.
Kayhan Zenginoğlu, Pakistan’da geçirdiği dönemde marka ve operasyon dönüşümünün hızlandırılmasında, organizasyonel kültür gelişiminde ve sürdürülebilir ticari büyümenin sağlanmasında kritik rol oynadı. Tüm bu görevlerini sürdürürken Zenginoğlu, Türkiye’de bulunduğu dönemde Lead Network Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlendi.