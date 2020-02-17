Uluslararası ilahiyat 700 mezun verdi Uluslararası ilahiyat programı, yurt dışında yaşayan Türk gençlerine Türkiye’de dini yükseköğrenim imkanı sağlamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatıldı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile birlikte organize ediliyor.

Yasemin Asan 17 Şubat 2020, 04:00 Yeni Şafak