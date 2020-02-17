Uluslararası ilahiyat 700 mezun verdi

Başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Avustralya’da vatandaşların yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrenciler, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görüyor.
560 ÖĞRENCİ DEVAM EDİYOR
- Program ile Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman kimliğiyle ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici, yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek insanlar yetişiyor. Program kapsamında 16 ülkeden yaklaşık 250 genç yüksek lisans ve doktora eğitiminini 560 öğrenci de lisans eğitimine devam ediyor. Diyanet, geçtiğimiz yıllarda başlayan program dahilinde o ülkelerin diline hakim söz konusu ülkelerden gelen 700 Türk gencini mezun etti. Mezunlar öncelikle geldikleri ülkelerde din hizmetleri alanında istihdam ediliyor. Bu gençlerden 340’ı sözleşmeli din görevlisi olarak Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerde hizmet vermeye başladı.