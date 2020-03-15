Umrede kritik gün

Suudi Arabistan’a umre için giden 21 bin vatandaşın dönüşü için yetkililer seferber oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde, 21 bin umreciyi almak için S.Arabistan’a özel uçaklar gönderildi. Uçaklarda koronavirüse karşı gerekli tedbirler alındı ve önlem amaçlı olarak sağlık ekibi de bulunduruldu. Uçaktaki pilotlar ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi özel kıyafetleriyle vatandaşları karşıladı. Umreciler, uçaklara alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Uçak havada iken de sağlık ekibi tarafından düzenli olarak kontrolden geçirilen vatandaşların, en ufak bir ateş, burun akıntısı, öksürüğü görüldüğünde, ayrılan özel bölümde yolculuğunu tamamlamaları sağlandı.

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VİRÜS BİLGİLENDİRMESİ

Uçaktaki sağlık ekibi, umrecilere koronavirüs salgını hakkında detaylı bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı. Türkiye’ye dönen umreciler, uçaktan inişlerinde bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek ülkeye giriş işlemleri yapıldı. Bugün gelecek son kafileler de aynı işlemden geçirilerek kontrollerde ateşi olan veya öksürüğü olanlar hastanelerde 14 gün süresince karantina altına alınacak.

14 GÜN SONRA ZİYARETÇİ YOK

Sağlıkla yurda dönenler, yapılan uyarılar kapsamında önemli tedbirler alacaklar. 14 gün boyunca evden çıkmayacak ve ziyaretçi kabul etmeyecekler. Bu süreçte ateşi yükselen, öksürenlerin sağlık görevlilerine bilgi vermeleri istendi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüsten dolayı umreciler, kutsal görevlerini ifa ederken çok daha dikkatli davrandı. Mekke ve Medine’de bulunan tüm otellerde temizlik hususunda azami gayret gösterildi. Yine dokunma ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarına özenle uyuldu. Tüm bu tedbirler sonucu umrede hasta olanların sayısında oldukça azalma olduğu bildirildi.